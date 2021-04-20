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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2021) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,88%
Финансы
20 апреля 2021 г. 09:51
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2021)
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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,88% - до 2,0507 маната, курс рубля упал не изменился, оставшись на уровне 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0507

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,3252

1 Аргентинское песо

0,0183

1 Белорусский рубль

0,6558

1 Бразильский реал

0,3064

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1198

100 Вон Республики Корея

0,1529

1 Чешская крона

0,0791

100 Чилийских песо

0,2423

1 Китайский юань

0,2617

1 Датская крона

0,2758

1 Грузинский лари

0,4944

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3797

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2028

1 Швейцарский франк

1,8593

1 Израильский шекель

0,5216

1 Канадский доллар

1,3607

1 Кувейтский динар

5,6423

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,4130

1 Мексиканское песо

0,0858

1 Молдавский лей

0,0946

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2059

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4501

1 Сингапурский доллар

1,2816

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4384

1 Турецкая лира

0,2099

1 Тайваньский доллар

0,0605

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,5720

1 Новозеландский доллар

1,2266

Золото (1 унция)

3013,2755

Серебро (1 унция)

44,1181

Платина (1 унция)

2057,8925

Палладий (1 унция)

4746,0940
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.04.2021)

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