Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,88% - до 2,0507 маната, курс рубля упал не изменился, оставшись на уровне 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0507
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,3252
|
1 Аргентинское песо
|
0,0183
|
1 Белорусский рубль
|
0,6558
|
1 Бразильский реал
|
0,3064
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1198
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1529
|
1 Чешская крона
|
0,0791
|
100 Чилийских песо
|
0,2423
|
1 Китайский юань
|
0,2617
|
1 Датская крона
|
0,2758
|
1 Грузинский лари
|
0,4944
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3797
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2028
|
1 Швейцарский франк
|
1,8593
|
1 Израильский шекель
|
0,5216
|
1 Канадский доллар
|
1,3607
|
1 Кувейтский динар
|
5,6423
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4130
|
1 Мексиканское песо
|
0,0858
|
1 Молдавский лей
|
0,0946
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2059
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4501
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2816
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4384
|
1 Турецкая лира
|
0,2099
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0605
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0608
|
100 Японских йен
|
1,5720
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2266
|
Золото (1 унция)
|
3013,2755
|
Серебро (1 унция)
|
44,1181
|
Платина (1 унция)
|
2057,8925
|
Палладий (1 унция)
|
4746,0940