Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2021)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,88%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,88% - до 2,0507 маната, курс рубля упал не изменился, оставшись на уровне 0,0223 маната.