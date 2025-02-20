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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 февраля 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,7732 маната, курс 100 российских рублей вырос на 2,2% - до 1,8979 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7732

100 российских рублей

1,8979

1 австралийский доллар

1,0816

1 белорусский рубль

0,5015

1 болгарский лев

0,9066

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1183

1 чешская крона

0,0706

1 китайский юань

0,2340

1 датская крона

0,2377

1 грузинский лари

0,6046

1 гонконгский доллар

0,2185

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,1411

10 000 иранских риалов

0,0253

1 шведская крона

0,1587

1 швейцарский франк

1,8831

1 израильский шекель

0,4795

1 канадский доллар

1,1951

1 кувейтский динар

5,5071

100 казахстанских тенге

0,3392

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4405

1 молдавский лей

0,0913

1 норвежская крона

0,1529

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6085

1 польский злотый

0,4245

1 румынский лей

0,3563

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2691

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2250

1 Турецкая лира

0,0468

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1316

1 Новозеландский доллар

0,9721

Золото

4997,4050

Серебро

55,7781

Платина

1660,1945

Палладий

1661,4185
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.02.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.02.2025)

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