Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,7732 маната, курс 100 российских рублей вырос на 2,2% - до 1,8979 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7732 100 российских рублей 1,8979 1 австралийский доллар 1,0816 1 белорусский рубль 0,5015 1 болгарский лев 0,9066 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1183 1 чешская крона 0,0706 1 китайский юань 0,2340 1 датская крона 0,2377 1 грузинский лари 0,6046 1 гонконгский доллар 0,2185 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,1411 10 000 иранских риалов 0,0253 1 шведская крона 0,1587 1 швейцарский франк 1,8831 1 израильский шекель 0,4795 1 канадский доллар 1,1951 1 кувейтский динар 5,5071 100 казахстанских тенге 0,3392 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4405 1 молдавский лей 0,0913 1 норвежская крона 0,1529 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6085 1 польский злотый 0,4245 1 румынский лей 0,3563 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2691 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2250 1 Турецкая лира 0,0468 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0407 100 Японских йен 1,1316 1 Новозеландский доллар 0,9721 Золото 4997,4050 Серебро 55,7781 Платина 1660,1945 Палладий 1661,4185 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.02.2025)