Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,7732 маната, курс 100 российских рублей вырос на 2,2% - до 1,8979 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7732
|
100 российских рублей
|
1,8979
|
1 австралийский доллар
|
1,0816
|
1 белорусский рубль
|
0,5015
|
1 болгарский лев
|
0,9066
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1183
|
1 чешская крона
|
0,0706
|
1 китайский юань
|
0,2340
|
1 датская крона
|
0,2377
|
1 грузинский лари
|
0,6046
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,1411
|
10 000 иранских риалов
|
0,0253
|
1 шведская крона
|
0,1587
|
1 швейцарский франк
|
1,8831
|
1 израильский шекель
|
0,4795
|
1 канадский доллар
|
1,1951
|
1 кувейтский динар
|
5,5071
|
100 казахстанских тенге
|
0,3392
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4405
|
1 молдавский лей
|
0,0913
|
1 норвежская крона
|
0,1529
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6085
|
1 польский злотый
|
0,4245
|
1 румынский лей
|
0,3563
|
1 сербский динар
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2691
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2250
|
1 Турецкая лира
|
0,0468
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1316
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9721
|
Золото
|
4997,4050
|
Серебро
|
55,7781
|
Платина
|
1660,1945
|
Палладий
|
1661,4185