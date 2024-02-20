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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 февраля 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08% - до 1,8308 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8308

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1101

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3427

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0895

100 Вон Республики Корея

0,1270

1 Чешская крона

0,0718

100 Чилийских песо

0,1759

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2456

1 Грузинский лари

0,6437

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1397

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1634

1 Швейцарский франк

1,9260

1 Израильский шекель

0,4679

1 Канадский доллар

1,2586

1 Кувейтский динар

5,5197

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3547

1 Мексиканское песо

0,0997

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,0551

1 Норвежская крона

0,1619

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4233

1 Сингапурский доллар

1,2627

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2521

1 Турецкая лира

0,0550

1 Тайваньский доллар

0,0540

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0444

100 Японских йен

1,1308

1 Новозеландский доллар

1,0437

Золото (1 унция)

3432,2490

Серебро (1 унция)

39,0481

Платина (1 унция)

1526,2940

Палладиум (1 унция)

1614,7790
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.02.2024)

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