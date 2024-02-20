Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08% - до 1,8308 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0184 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8308 1 Российский рубль 0,0184 1 Австралийский доллар 1,1101 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3427 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0895 100 Вон Республики Корея 0,1270 1 Чешская крона 0,0718 100 Чилийских песо 0,1759 1 Китайский юань 0,2362 1 Датская крона 0,2456 1 Грузинский лари 0,6437 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1397 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1634 1 Швейцарский франк 1,9260 1 Израильский шекель 0,4679 1 Канадский доллар 1,2586 1 Кувейтский динар 5,5197 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3547 1 Мексиканское песо 0,0997 1 Молдавский лей 0,0951 1 Египетский фунт 0,0551 1 Норвежская крона 0,1619 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4233 1 Сингапурский доллар 1,2627 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2521 1 Турецкая лира 0,0550 1 Тайваньский доллар 0,0540 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0444 100 Японских йен 1,1308 1 Новозеландский доллар 1,0437 Золото (1 унция) 3432,2490 Серебро (1 унция) 39,0481 Платина (1 унция) 1526,2940 Палладиум (1 унция) 1614,7790 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.02.2024)