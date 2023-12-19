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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,08% - до 1,8568 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0188 маната.
Финансы
19 декабря 2023 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,08% - до 1,8568 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8568

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1427

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3467

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0915

100 Вон Республики Корея

0,1300

1 Чешская крона

0,0758

100 Чилийских песо

0,1950

1 Китайский юань

0,2380

1 Датская крона

0,2491

1 Грузинский лари

0,6353

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1521

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1666

1 Швейцарский франк

1,9610

1 Израильский шекель

0,4641

1 Канадский доллар

1,2691

1 Кувейтский динар

5,5229

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3632

1 Мексиканское песо

0,0991

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1637

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4295

1 Сингапурский доллар

1,2761

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2722

1 Турецкая лира

0,0585

1 Тайваньский доллар

0,0542

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0457

100 Японских йен

1,1844

1 Новозеландский доллар

1,0588

Золото (1 унция)

3439,5930

Серебро (1 унция)

40,5093

Платина (1 унция)

1611,2770

Палладиум (1 унция)

2010,2245
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.12.2023)

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