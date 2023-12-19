Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,08% - до 1,8568 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8568
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1427
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3467
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0915
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1300
|
1 Чешская крона
|
0,0758
|
100 Чилийских песо
|
0,1950
|
1 Китайский юань
|
0,2380
|
1 Датская крона
|
0,2491
|
1 Грузинский лари
|
0,6353
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1521
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1666
|
1 Швейцарский франк
|
1,9610
|
1 Израильский шекель
|
0,4641
|
1 Канадский доллар
|
1,2691
|
1 Кувейтский динар
|
5,5229
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3632
|
1 Мексиканское песо
|
0,0991
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1637
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4295
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2761
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2722
|
1 Турецкая лира
|
0,0585
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0542
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0457
|
100 Японских йен
|
1,1844
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0588
|
Золото (1 унция)
|
3439,5930
|
Серебро (1 унция)
|
40,5093
|
Платина (1 унция)
|
1611,2770
|
Палладиум (1 унция)
|
2010,2245