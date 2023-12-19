Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,08% - до 1,8568 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0188 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,08% - до 1,8568 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0188 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8568 1 Российский рубль 0,0188 1 Австралийский доллар 1,1427 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5160 1 Бразильский реал 0,3467 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0915 100 Вон Республики Корея 0,1300 1 Чешская крона 0,0758 100 Чилийских песо 0,1950 1 Китайский юань 0,2380 1 Датская крона 0,2491 1 Грузинский лари 0,6353 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1521 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1666 1 Швейцарский франк 1,9610 1 Израильский шекель 0,4641 1 Канадский доллар 1,2691 1 Кувейтский динар 5,5229 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3632 1 Мексиканское песо 0,0991 1 Молдавский лей 0,0961 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1637 100 Узбекских сумов 0,0137 1 Польский злотый 0,4295 1 Сингапурский доллар 1,2761 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2722 1 Турецкая лира 0,0585 1 Тайваньский доллар 0,0542 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0457 100 Японских йен 1,1844 1 Новозеландский доллар 1,0588 Золото (1 унция) 3439,5930 Серебро (1 унция) 40,5093 Платина (1 унция) 1611,2770 Палладиум (1 унция) 2010,2245 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.12.2023)