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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 ноября 2021 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9305, курс рубля сократился на 0,4% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9305

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2368

1 Аргентинское песо

0,0169

1 Белорусский рубль

0,6844

1 Бразильский реал

0,3054

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1087

100 Вон Республики Корея

0,1435

1 Чешская крона

0,0763

100 Чилийских песо

0,2043

1 Китайский юань

0, 2662

1 Датская крона

0,2596

1 Грузинский лари

0,5449

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,2925

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1915

1 Швейцарский франк

1,8348

1 Израильский шекель

0, 5510

1 Канадский доллар

1,3494

1 Кувейтский динар

5,6202

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4065

1 Мексиканское песо

0,0818

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1929

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4134

1 Сингапурский доллар

1,2523

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3813

1 Турецкая лира

0,1528

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0641

100 Японских йен

1,4865

1 Новозеландский доллар

1,1962

Золото (1 унция)

3167,1085

Серебро (1 унция)

42,3664

Платина (1 унция)

1804,9750

Палладий (1 унция)

3651,8550
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.11.2021)

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