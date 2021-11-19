Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9305, курс рубля сократился на 0,4% - до 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9305
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,2368
|
1 Аргентинское песо
|
0,0169
|
1 Белорусский рубль
|
0,6844
|
1 Бразильский реал
|
0,3054
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1087
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1435
|
1 Чешская крона
|
0,0763
|
100 Чилийских песо
|
0,2043
|
1 Китайский юань
|
0, 2662
|
1 Датская крона
|
0,2596
|
1 Грузинский лари
|
0,5449
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2925
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1915
|
1 Швейцарский франк
|
1,8348
|
1 Израильский шекель
|
0, 5510
|
1 Канадский доллар
|
1,3494
|
1 Кувейтский динар
|
5,6202
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4065
|
1 Мексиканское песо
|
0,0818
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1929
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4134
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2523
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3813
|
1 Турецкая лира
|
0,1528
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0612
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0641
|
100 Японских йен
|
1,4865
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1962
|
Золото (1 унция)
|
3167,1085
|
Серебро (1 унция)
|
42,3664
|
Платина (1 унция)
|
1804,9750
|
Палладий (1 унция)
|
3651,8550