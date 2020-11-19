Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 2,0141 маната, курс рубля повысился на 0,45% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0141
|
1 Российский рубль
|
0.0224
|
1 Австралийский доллар
|
1.2402
|
1 Аргентинское песо
|
0.0212
|
1 Белорусский рубль
|
0.6667
|
1 Бразильский реал
|
0.3170
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1096
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1524
|
1 Чешская крона
|
0.0764
|
100 Чилийских песо
|
0.2244
|
1 Китайский юань
|
0.2589
|
1 Датская крона
|
0.2702
|
1 Грузинский лари
|
0.5162
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2498
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1976
|
1 Швейцарский франк
|
1.8660
|
1 Израильский шекель
|
0.5077
|
1 Канадский доллар
|
1.2991
|
1 Кувейтский динар
|
5.5596
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4151
|
1 Мексиканское песо
|
0.0835
|
1 Молдавский лей
|
0.0994
|
1 Египетский фунт
|
0.1088
|
1 Норвежская крона
|
0.1884
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4513
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2652
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4236
|
1 Турецкая лира
|
0.2203
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0596
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0603
|
100 Японских йен
|
1.6382
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1741
|
Золото (1 унция)
|
3173.6535
|
Серебро (1 унция)
|
41.1173
|
Платина (1 унция)
|
1597.0735
|
Палладий (1 унция)
|
3962.7595