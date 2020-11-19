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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
19 ноября 2020 г. 10:10
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 2,0141 маната, курс рубля повысился на 0,45% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0141

1 Российский рубль

0.0224

1 Австралийский доллар

1.2402

1 Аргентинское песо

0.0212

1 Белорусский рубль

0.6667

1 Бразильский реал

0.3170

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1096

100 Вон Республики Корея

0.1524

1 Чешская крона

0.0764

100 Чилийских песо

0.2244

1 Китайский юань

0.2589

1 Датская крона

0.2702

1 Грузинский лари

0.5162

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0229

1 Британский фунт стерлингов

2.2498

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1976

1 Швейцарский франк

1.8660

1 Израильский шекель

0.5077

1 Канадский доллар

1.2991

1 Кувейтский динар

5.5596

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0201

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4151

1 Мексиканское песо

0.0835

1 Молдавский лей

0.0994

1 Египетский фунт

0.1088

1 Норвежская крона

0.1884

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4513

1 Сингапурский доллар

1.2652

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4236

1 Турецкая лира

0.2203

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0603

100 Японских йен

1.6382

1 Новозеландский доллар

1.1741

Золото (1 унция)

3173.6535

Серебро (1 унция)

41.1173

Платина (1 унция)

1597.0735

Палладий (1 унция)

3962.7595
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.11.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.11.2020)

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