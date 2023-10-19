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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, составив 1,7907 маната, курс рубля повысился на 0,6% до 0,0175 маната.
Финансы
19 октября 2023 г. 09:53
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, составив 1,7907 маната, курс рубля повысился на 0,6% до 0,0175 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7907

1 Российский рубль

0,0175

1 Австралийский доллар

1,0713

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3362

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0893

100 Вон Республики Корея

0,1251

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1803

1 Китайский юань

0,2324

1 Датская крона

0,2400

1 Грузинский лари

0,6321

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0613

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1540

1 Швейцарский франк

1,8909

1 Израильский шекель

0,4220

1 Канадский доллар

1,2382

1 Кувейтский динар

5,4927

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3570

1 Мексиканское песо

0,0929

1 Молдавский лей

0,0939

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1535

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,4018

1 Сингапурский доллар

1,2374

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2290

1 Турецкая лира

0,0607

1 Тайваньский доллар

0,0525

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0464

100 Японских йен

1,1348

1 Новозеландский доллар

0,9905

Золото (1 унция)

3311,4810

Серебро (1 унция)

38,9139

Платина (1 унция)

1504,8485

Палладий (1 унция)

1909,2445
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.10.2023)

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