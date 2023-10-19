Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, составив 1,7907 маната, курс рубля повысился на 0,6% до 0,0175 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7907
|
1 Российский рубль
|
0,0175
|
1 Австралийский доллар
|
1,0713
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3362
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0893
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1251
|
1 Чешская крона
|
0,0725
|
100 Чилийских песо
|
0,1803
|
1 Китайский юань
|
0,2324
|
1 Датская крона
|
0,2400
|
1 Грузинский лари
|
0,6321
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0613
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1540
|
1 Швейцарский франк
|
1,8909
|
1 Израильский шекель
|
0,4220
|
1 Канадский доллар
|
1,2382
|
1 Кувейтский динар
|
5,4927
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3570
|
1 Мексиканское песо
|
0,0929
|
1 Молдавский лей
|
0,0939
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1535
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,4018
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2374
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2290
|
1 Турецкая лира
|
0,0607
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0525
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0464
|
100 Японских йен
|
1,1348
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9905
|
Золото (1 унция)
|
3311,4810
|
Серебро (1 унция)
|
38,9139
|
Платина (1 унция)
|
1504,8485
|
Палладий (1 унция)
|
1909,2445