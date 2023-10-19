Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, составив 1,7907 маната, курс рубля повысился на 0,6% до 0,0175 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, составив 1,7907 маната, курс рубля повысился на 0,6% до 0,0175 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7907 1 Российский рубль 0,0175 1 Австралийский доллар 1,0713 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5161 1 Бразильский реал 0,3362 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0893 100 Вон Республики Корея 0,1251 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1803 1 Китайский юань 0,2324 1 Датская крона 0,2400 1 Грузинский лари 0,6321 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0613 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1540 1 Швейцарский франк 1,8909 1 Израильский шекель 0,4220 1 Канадский доллар 1,2382 1 Кувейтский динар 5,4927 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3570 1 Мексиканское песо 0,0929 1 Молдавский лей 0,0939 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1535 100 Узбекских сумов 0,0139 1 Польский злотый 0,4018 1 Сингапурский доллар 1,2374 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2290 1 Турецкая лира 0,0607 1 Тайваньский доллар 0,0525 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0464 100 Японских йен 1,1348 1 Новозеландский доллар 0,9905 Золото (1 унция) 3311,4810 Серебро (1 унция) 38,9139 Платина (1 унция) 1504,8485 Палладий (1 унция) 1909,2445 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.10.2023)