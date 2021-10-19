Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,6% - до 1,9811, курс рубля не изменился - 0,0239 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9811
|
1 Российский рубль
|
0,0239
|
1 Австралийский доллар
|
1,2673
|
1 Аргентинское песо
|
0,0171
|
1 Белорусский рубль
|
0,6955
|
1 Бразильский реал
|
0,3084
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1162
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1440
|
1 Чешская крона
|
0,0778
|
100 Чилийских песо
|
0,2079
|
1 Китайский юань
|
0, 2652
|
1 Датская крона
|
0,2663
|
1 Грузинский лари
|
0, 5431
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3415
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1972
|
1 Швейцарский франк
|
1,8465
|
1 Израильский шекель
|
0, 5283
|
1 Канадский доллар
|
1,3772
|
1 Кувейтский динар
|
5,6321
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4077
|
1 Мексиканское песо
|
0,0835
|
1 Молдавский лей
|
0,0983
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,2030
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4321
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2639
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3989
|
1 Турецкая лира
|
0,1817
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0646
|
100 Японских йен
|
1,4896
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2118
|
Золото (1 унция)
|
3018,1800
|
Серебро (1 унция)
|
39,9512
|
Платина (1 унция)
|
1789,4795
|
Палладий (1 унция)
|
3461,1490