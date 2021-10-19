Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,6% - до 1,9811, курс рубля не изменился - 0,0239 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9811 1 Российский рубль 0,0239 1 Австралийский доллар 1,2673 1 Аргентинское песо 0,0171 1 Белорусский рубль 0,6955 1 Бразильский реал 0,3084 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1162 100 Вон Республики Корея 0,1440 1 Чешская крона 0,0778 100 Чилийских песо 0,2079 1 Китайский юань 0, 2652 1 Датская крона 0,2663 1 Грузинский лари 0, 5431 1 Гонконгский доллар 0,2186 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,3415 100 Индонезийских рупий 0, 0121 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1972 1 Швейцарский франк 1,8465 1 Израильский шекель 0, 5283 1 Канадский доллар 1,3772 1 Кувейтский динар 5,6321 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,4077 1 Мексиканское песо 0,0835 1 Молдавский лей 0,0983 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,2030 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4321 1 Сингапурский доллар 1,2639 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3989 1 Турецкая лира 0,1817 1 Тайваньский доллар 0,0609 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0646 100 Японских йен 1,4896 1 Новозеландский доллар 1,2118 Золото (1 унция) 3018,1800 Серебро (1 унция) 39,9512 Платина (1 унция) 1789,4795 Палладий (1 унция) 3461,1490 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.10.2021)