Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,6986 маната, курс рубля упал не изменился - 0,0282 маната.

https://static.report.az/photo/d489843b-9ef1-3f83-bf28-ebf3c3dac3f8.jpg https://static.report.az/photo/d489843b-9ef1-3f83-bf28-ebf3c3dac3f8.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,6986 маната, курс рубля упал не изменился - 0,0282 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6986 1 Российский рубль 0,0282 1 Австралийский доллар 1,1408 1 Аргентинское песо 0,0118 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3236 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0961 100 Вон Республики Корея 0,1221 1 Чешская крона 0,0693 100 Чилийских песо 0,1843 1 Китайский юань 0,2426 1 Датская крона 0,2284 1 Грузинский лари 0,6002 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0214 1 Британский фунт стерлингов 1,9380 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1576 1 Швейцарский франк 1,7594 1 Израильский шекель 0,4952 1 Канадский доллар 1,2802 1 Кувейтский динар 5,5029 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3740 1 Мексиканское песо 0,0847 1 Молдавский лей 0,0880 1 Египетский фунт 0,0875 1 Норвежская крона 0,1662 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3600 1 Сингапурский доллар 1,2078 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2001 1 Турецкая лира 0,0931 1 Тайваньский доллар 0,0541 1 Таджикский сомони 0,1666 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,1866 1 Новозеландский доллар 1,0155 Золото (1 унция) 2836,2800 Серебро (1 унция) 33,0140 Платина (1 унция) 1541,0245 Палладий (1 унция) 3596,5710 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.09.2022)