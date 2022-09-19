Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,6986 маната, курс рубля упал не изменился - 0,0282 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6986
|
1 Российский рубль
|
0,0282
|
1 Австралийский доллар
|
1,1408
|
1 Аргентинское песо
|
0,0118
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3236
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0961
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1221
|
1 Чешская крона
|
0,0693
|
100 Чилийских песо
|
0,1843
|
1 Китайский юань
|
0,2426
|
1 Датская крона
|
0,2284
|
1 Грузинский лари
|
0,6002
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0214
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9380
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1576
|
1 Швейцарский франк
|
1,7594
|
1 Израильский шекель
|
0,4952
|
1 Канадский доллар
|
1,2802
|
1 Кувейтский динар
|
5,5029
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3740
|
1 Мексиканское песо
|
0,0847
|
1 Молдавский лей
|
0,0880
|
1 Египетский фунт
|
0,0875
|
1 Норвежская крона
|
0,1662
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3600
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2078
|
1 Саудовский риал
|
0,4525
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2001
|
1 Турецкая лира
|
0,0931
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0541
|
1 Таджикский сомони
|
0,1666
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,1866
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0155
|
Золото (1 унция)
|
2836,2800
|
Серебро (1 унция)
|
33,0140
|
Платина (1 унция)
|
1541,0245
|
Палладий (1 унция)
|
3596,5710