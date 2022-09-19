О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,6986 маната, курс рубля упал не изменился - 0,0282 маната.
Финансы
19 сентября 2022 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,6986 маната, курс рубля упал не изменился - 0,0282 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6986

1 Российский рубль

0,0282

1 Австралийский доллар

1,1408

1 Аргентинское песо

0,0118

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3236

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0961

100 Вон Республики Корея

0,1221

1 Чешская крона

0,0693

100 Чилийских песо

0,1843

1 Китайский юань

0,2426

1 Датская крона

0,2284

1 Грузинский лари

0,6002

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0214

1 Британский фунт стерлингов

1,9380

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1576

1 Швейцарский франк

1,7594

1 Израильский шекель

0,4952

1 Канадский доллар

1,2802

1 Кувейтский динар

5,5029

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3740

1 Мексиканское песо

0,0847

1 Молдавский лей

0,0880

1 Египетский фунт

0,0875

1 Норвежская крона

0,1662

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3600

1 Сингапурский доллар

1,2078

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2001

1 Турецкая лира

0,0931

1 Тайваньский доллар

0,0541

1 Таджикский сомони

0,1666

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,1866

1 Новозеландский доллар

1,0155

Золото (1 унция)

2836,2800

Серебро (1 унция)

33,0140

Платина (1 унция)

1541,0245

Палладий (1 унция)

3596,5710
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.09.2022)

Самое читаемое

Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
13 сентября 2022 г. 22:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi