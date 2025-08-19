О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Финансы
19 августа 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38%, до 1,9828 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,36%, до 2,1134 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9828

100 российских рублей

2,1134

1 австралийский доллар

1,1036

1 белорусский рубль

0,5686

1 болгарский лев

1,0134

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1224

1 чешская крона

0,0810

1 китайский юань

0,2367

1 датская крона

0,2656

1 грузинский лари

0,6302

1 гонконгский доллар

0,2181

1 индийская рупия

0,0195

1 британский фунт

2,2963

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1777

1 швейцарский франк

2,1064

1 израильский шекель

0,5033

1 канадский доллар

1,2312

1 кувейтский динар

5,5625

100 казахстанских тенге

0,3154

1 катарский риал

0,4665

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5017

1 молдавский лей

0,1024

1 норвежская крона

0,1666

100 узбекских сомов

0,0136

100 пакистанских рупий

0,6005

1 польский злотый

0,4669

1 румынский лей

0,3920

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3243

1 Риал Саудовской Аравии

0,4530

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3266

1 Турецкая лира

0,0416

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1506

1 Новозеландский доллар

1,0077

Золото

5675,2120

Серебро

64,4942

Платина

2260,4730

Палладий

1898,0500
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.08.2025)

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi