Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38%, до 1,9828 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,36%, до 2,1134 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9828
|
100 российских рублей
|
2,1134
|
1 австралийский доллар
|
1,1036
|
1 белорусский рубль
|
0,5686
|
1 болгарский лев
|
1,0134
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1224
|
1 чешская крона
|
0,0810
|
1 китайский юань
|
0,2367
|
1 датская крона
|
0,2656
|
1 грузинский лари
|
0,6302
|
1 гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 индийская рупия
|
0,0195
|
1 британский фунт
|
2,2963
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1777
|
1 швейцарский франк
|
2,1064
|
1 израильский шекель
|
0,5033
|
1 канадский доллар
|
1,2312
|
1 кувейтский динар
|
5,5625
|
100 казахстанских тенге
|
0,3154
|
1 катарский риал
|
0,4665
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5017
|
1 молдавский лей
|
0,1024
|
1 норвежская крона
|
0,1666
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,6005
|
1 польский злотый
|
0,4669
|
1 румынский лей
|
0,3920
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3243
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3266
|
1 Турецкая лира
|
0,0416
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1506
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0077
|
Золото
|
5675,2120
|
Серебро
|
64,4942
|
Платина
|
2260,4730
|
Палладий
|
1898,0500