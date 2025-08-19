Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38%, до 1,9828 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,36%, до 2,1134 маната.