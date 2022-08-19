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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 августа 2022 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,90%, до 1,7129, курс рубля повысился на 0,71%, до 0,0283 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7129

1 Российский рубль

0,0283

1 Австралийский доллар

1,1746

1 Аргентинское песо

0,0125

1 Белорусский рубль

0,6736

1 Бразильский реал

0,3289

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1005

100 Вон Республики Корея

0,1281

1 Чешская крона

0,0696

100 Чилийских песо

0,1829

1 Китайский юань

0,2496

1 Датская крона

0,2303

1 Грузинский лари

0,6071

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0237

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1614

1 Швейцарский франк

1,7728

1 Израильский шекель

0,5228

1 Канадский доллар

1,3116

1 Кувейтский динар

5,5294

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3797

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0886

1 Египетский фунт

0,0888

1 Норвежская крона

0,1742

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3619

1 Сингапурский доллар

1,2253

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2388

1 Турецкая лира

0,0940

1 Тайваньский доллар

0,0566

1 Таджикский сомони

0,1659

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0465

100 Японских йен

1,2475

1 Новозеландский доллар

1,0601

Золото (1 унция)

2979,2500

Серебро (1 унция)

32,8632

Платина (1 унция)

1550,6805

Палладий (1 унция)

3662,5055
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.08.2022)

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