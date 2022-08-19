Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,90%, до 1,7129, курс рубля повысился на 0,71%, до 0,0283 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7129
|
1 Российский рубль
|
0,0283
|
1 Австралийский доллар
|
1,1746
|
1 Аргентинское песо
|
0,0125
|
1 Белорусский рубль
|
0,6736
|
1 Бразильский реал
|
0,3289
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1005
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1281
|
1 Чешская крона
|
0,0696
|
100 Чилийских песо
|
0,1829
|
1 Китайский юань
|
0,2496
|
1 Датская крона
|
0,2303
|
1 Грузинский лари
|
0,6071
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0237
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1614
|
1 Швейцарский франк
|
1,7728
|
1 Израильский шекель
|
0,5228
|
1 Канадский доллар
|
1,3116
|
1 Кувейтский динар
|
5,5294
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3797
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0886
|
1 Египетский фунт
|
0,0888
|
1 Норвежская крона
|
0,1742
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3619
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2253
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2388
|
1 Турецкая лира
|
0,0940
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0566
|
1 Таджикский сомони
|
0,1659
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0465
|
100 Японских йен
|
1,2475
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0601
|
Золото (1 унция)
|
2979,2500
|
Серебро (1 унция)
|
32,8632
|
Платина (1 унция)
|
1550,6805
|
Палладий (1 унция)
|
3662,5055