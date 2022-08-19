Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,90%, до 1,7129, курс рубля повысился на 0,71%, до 0,0283 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7129 1 Российский рубль 0,0283 1 Австралийский доллар 1,1746 1 Аргентинское песо 0,0125 1 Белорусский рубль 0,6736 1 Бразильский реал 0,3289 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1005 100 Вон Республики Корея 0,1281 1 Чешская крона 0,0696 100 Чилийских песо 0,1829 1 Китайский юань 0,2496 1 Датская крона 0,2303 1 Грузинский лари 0,6071 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 2,0237 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1614 1 Швейцарский франк 1,7728 1 Израильский шекель 0,5228 1 Канадский доллар 1,3116 1 Кувейтский динар 5,5294 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3797 1 Мексиканское песо 0,0843 1 Молдавский лей 0,0886 1 Египетский фунт 0,0888 1 Норвежская крона 0,1742 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3619 1 Сингапурский доллар 1,2253 1 Саудовский риал 0,4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2388 1 Турецкая лира 0,0940 1 Тайваньский доллар 0,0566 1 Таджикский сомони 0,1659 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0465 100 Японских йен 1,2475 1 Новозеландский доллар 1,0601 Золото (1 унция) 2979,2500 Серебро (1 унция) 32,8632 Платина (1 унция) 1550,6805 Палладий (1 унция) 3662,5055 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.08.2022)