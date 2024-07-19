Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,8505 маната, курс рубля остался неизменным на уровне 0,0192 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8505
|
1 Российский рубль
|
0,0192
|
1 Австралийский доллар
|
1,1387
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3065
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0930
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1225
|
1 Чешская крона
|
0,0732
|
100 Чилийских песо
|
0,1807
|
1 Китайский юань
|
0,2339
|
1 Датская крона
|
0,2480
|
1 Грузинский лари
|
0,6308
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1990
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0105
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1600
|
1 Швейцарский франк
|
1,9115
|
1 Израильский шекель
|
0,4639
|
1 Канадский доллар
|
1,2402
|
1 Кувейтский динар
|
5,5591
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3636
|
1 Мексиканское песо
|
0,0945
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1569
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4310
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2643
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2594
|
1 Турецкая лира
|
0,0514
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0519
|
1 Таджикский сомони
|
0,1593
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,0779
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0237
|
Золото (1 унция)
|
4119,6355
|
Серебро (1 унция)
|
50,2648
|
Платина (1 унция)
|
1643,2965
|
Палладиум (1 унция)
|
1584,4425