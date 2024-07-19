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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 июля 2024 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,8505 маната, курс рубля остался неизменным на уровне 0,0192 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8505

1 Российский рубль

0,0192

1 Австралийский доллар

1,1387

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3065

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0930

100 Вон Республики Корея

0,1225

1 Чешская крона

0,0732

100 Чилийских песо

0,1807

1 Китайский юань

0,2339

1 Датская крона

0,2480

1 Грузинский лари

0,6308

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1990

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1600

1 Швейцарский франк

1,9115

1 Израильский шекель

0,4639

1 Канадский доллар

1,2402

1 Кувейтский динар

5,5591

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3636

1 Мексиканское песо

0,0945

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1569

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4310

1 Сингапурский доллар

1,2643

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2594

1 Турецкая лира

0,0514

1 Тайваньский доллар

0,0519

1 Таджикский сомони

0,1593

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,0779

1 Новозеландский доллар

1,0237

Золото (1 унция)

4119,6355

Серебро (1 унция)

50,2648

Платина (1 унция)

1643,2965

Палладиум (1 унция)

1584,4425
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.07.2024)

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