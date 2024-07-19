Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,8505 маната, курс рубля остался неизменным на уровне 0,0192 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8505 1 Российский рубль 0,0192 1 Австралийский доллар 1,1387 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3065 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0930 100 Вон Республики Корея 0,1225 1 Чешская крона 0,0732 100 Чилийских песо 0,1807 1 Китайский юань 0,2339 1 Датская крона 0,2480 1 Грузинский лари 0,6308 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1990 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1600 1 Швейцарский франк 1,9115 1 Израильский шекель 0,4639 1 Канадский доллар 1,2402 1 Кувейтский динар 5,5591 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3636 1 Мексиканское песо 0,0945 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1569 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4310 1 Сингапурский доллар 1,2643 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2594 1 Турецкая лира 0,0514 1 Тайваньский доллар 0,0519 1 Таджикский сомони 0,1593 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0408 100 Японских йен 1,0779 1 Новозеландский доллар 1,0237 Золото (1 унция) 4119,6355 Серебро (1 унция) 50,2648 Платина (1 унция) 1643,2965 Палладиум (1 унция) 1584,4425 Подпишитесь на наш Telegram канал