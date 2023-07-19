О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 июля 2023 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,25% - до 1,9080 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9080

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1540

1 Аргентинское песо

0,0064

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3532

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0950

100 Вон Республики Корея

0,1343

1 Чешская крона

0,0800

100 Чилийских песо

0,2087

1 Китайский юань

0,2358

1 Датская крона

0,2561

1 Грузинский лари

0,6619

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,2133

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1662

1 Швейцарский франк

1,9811

1 Израильский шекель

0,4718

1 Канадский доллар

1,2904

1 Кувейтский динар

5,5471

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3745

1 Мексиканское песо

0,1014

1 Молдавский лей

0,0944

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1687

100 Узбекских сумов

0,0147

1 Польский злотый

0,4289

1 Сингапурский доллар

1,2833

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3042

1 Турецкая лира

0,0631

1 Тайваньский доллар

0,0547

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2196

1 Новозеландский доллар

1,0648

Золото (1 унция)

3357,5850

Серебро (1 унция)

42,5438

Платина (1 унция)

1673,1400

Палладиум (1 унция)

2222,2485
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.07.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.07.2023)

Экслюзивные новости

Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi