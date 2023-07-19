Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,25% - до 1,9080 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0187 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,9080 1 Российский рубль 0,0187 1 Австралийский доллар 1,1540 1 Аргентинское песо 0,0064 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3532 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0950 100 Вон Республики Корея 0,1343 1 Чешская крона 0,0800 100 Чилийских песо 0,2087 1 Китайский юань 0,2358 1 Датская крона 0,2561 1 Грузинский лари 0,6619 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,2133 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1662 1 Швейцарский франк 1,9811 1 Израильский шекель 0,4718 1 Канадский доллар 1,2904 1 Кувейтский динар 5,5471 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3745 1 Мексиканское песо 0,1014 1 Молдавский лей 0,0944 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1687 100 Узбекских сумов 0,0147 1 Польский злотый 0,4289 1 Сингапурский доллар 1,2833 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3042 1 Турецкая лира 0,0631 1 Тайваньский доллар 0,0547 1 Таджикский сомони 0,1559 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2196 1 Новозеландский доллар 1,0648 Золото (1 унция) 3357,5850 Серебро (1 унция) 42,5438 Платина (1 унция) 1673,1400 Палладиум (1 унция) 2222,2485 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.07.2023)