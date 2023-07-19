Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,25% - до 1,9080 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0187 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9080
|
1 Российский рубль
|
0,0187
|
1 Австралийский доллар
|
1,1540
|
1 Аргентинское песо
|
0,0064
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3532
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0950
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1343
|
1 Чешская крона
|
0,0800
|
100 Чилийских песо
|
0,2087
|
1 Китайский юань
|
0,2358
|
1 Датская крона
|
0,2561
|
1 Грузинский лари
|
0,6619
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2133
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1662
|
1 Швейцарский франк
|
1,9811
|
1 Израильский шекель
|
0,4718
|
1 Канадский доллар
|
1,2904
|
1 Кувейтский динар
|
5,5471
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3745
|
1 Мексиканское песо
|
0,1014
|
1 Молдавский лей
|
0,0944
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1687
|
100 Узбекских сумов
|
0,0147
|
1 Польский злотый
|
0,4289
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2833
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3042
|
1 Турецкая лира
|
0,0631
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0547
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2196
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0648
|
Золото (1 унция)
|
3357,5850
|
Серебро (1 унция)
|
42,5438
|
Платина (1 унция)
|
1673,1400
|
Палладиум (1 унция)
|
2222,2485