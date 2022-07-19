Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,7229, курс рубля понизился на 0,3%, до 0,0297 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7229
|
1 Российский рубль
|
0,0297
|
1 Австралийский доллар
|
1,1627
|
1 Аргентинское песо
|
0,0132
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3127
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0992
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1295
|
1 Чешская крона
|
0,0702
|
100 Чилийских песо
|
0,1796
|
1 Китайский юань
|
0,2519
|
1 Датская крона
|
0,2315
|
1 Грузинский лари
|
0,6007
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0312
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1634
|
1 Швейцарский франк
|
1,7401
|
1 Израильский шекель
|
0,4921
|
1 Канадский доллар
|
1,3107
|
1 Кувейтский динар
|
5,5250
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0211
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3815
|
1 Мексиканское песо
|
0,0831
|
1 Молдавский лей
|
0,0881
|
1 Египетский фунт
|
0,0899
|
1 Норвежская крона
|
0,1684
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3591
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2180
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2360
|
1 Турецкая лира
|
0,0973
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0568
|
1 Таджикский сомони
|
0,1620
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0575
|
100 Японских йен
|
1,2317
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0490
|
Золото (1 унция)
|
2905,8440
|
Серебро (1 унция)
|
31,7993
|
Платина (1 унция)
|
1469,1230
|
Палладий (1 унция)
|
3204,7805