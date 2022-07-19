Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,7229, курс рубля понизился на 0,3%, до 0,0297 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7229 1 Российский рубль 0,0297 1 Австралийский доллар 1,1627 1 Аргентинское песо 0,0132 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3127 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0992 100 Вон Республики Корея 0,1295 1 Чешская крона 0,0702 100 Чилийских песо 0,1796 1 Китайский юань 0,2519 1 Датская крона 0,2315 1 Грузинский лари 0,6007 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 2,0312 100 Индонезийских рупий 0, 0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1634 1 Швейцарский франк 1,7401 1 Израильский шекель 0,4921 1 Канадский доллар 1,3107 1 Кувейтский динар 5,5250 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0211 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,3815 1 Мексиканское песо 0,0831 1 Молдавский лей 0,0881 1 Египетский фунт 0,0899 1 Норвежская крона 0,1684 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3591 1 Сингапурский доллар 1,2180 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2360 1 Турецкая лира 0,0973 1 Тайваньский доллар 0,0568 1 Таджикский сомони 0,1620 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,2317 1 Новозеландский доллар 1,0490 Золото (1 унция) 2905,8440 Серебро (1 унция) 31,7993 Платина (1 унция) 1469,1230 Палладий (1 унция) 3204,7805 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.07.2022)