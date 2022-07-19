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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 июля 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,7229, курс рубля понизился на 0,3%, до 0,0297 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7229

1 Российский рубль

0,0297

1 Австралийский доллар

1,1627

1 Аргентинское песо

0,0132

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3127

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0992

100 Вон Республики Корея

0,1295

1 Чешская крона

0,0702

100 Чилийских песо

0,1796

1 Китайский юань

0,2519

1 Датская крона

0,2315

1 Грузинский лари

0,6007

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0312

100 Индонезийских рупий

0, 0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1634

1 Швейцарский франк

1,7401

1 Израильский шекель

0,4921

1 Канадский доллар

1,3107

1 Кувейтский динар

5,5250

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0211

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,3815

1 Мексиканское песо

0,0831

1 Молдавский лей

0,0881

1 Египетский фунт

0,0899

1 Норвежская крона

0,1684

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3591

1 Сингапурский доллар

1,2180

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2360

1 Турецкая лира

0,0973

1 Тайваньский доллар

0,0568

1 Таджикский сомони

0,1620

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,2317

1 Новозеландский доллар

1,0490

Золото (1 унция)

2905,8440

Серебро (1 унция)

31,7993

Платина (1 унция)

1469,1230

Палладий (1 унция)

3204,7805
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.07.2022)

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