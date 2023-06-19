​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06%, составив 1,8586 маната, курс рубля – на 0,5% - до 0,0203 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8586
|
1 Российский рубль
|
0,0203
|
1 Австралийский доллар
|
1,1646
|
1 Аргентинское песо
|
0,0068
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3524
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0932
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1338
|
1 Чешская крона
|
0,0781
|
100 Чилийских песо
|
0,2139
|
1 Китайский юань
|
0,2378
|
1 Датская крона
|
0,2495
|
1 Грузинский лари
|
0,6552
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1781
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1593
|
1 Швейцарский франк
|
1,9007
|
1 Израильский шекель
|
0,4723
|
1 Канадский доллар
|
1,2861
|
1 Кувейтский динар
|
5,5385
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3685
|
1 Мексиканское песо
|
0,0995
|
1 Молдавский лей
|
0,0951
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1605
|
100 Узбекских сумов
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,4156
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2695
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2794
|
1 Турецкая лира
|
0,0719
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0552
|
1 Таджикский сомони
|
0,1562
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2009
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0561
|
Золото (1 унция)
|
3326,4495
|
Серебро (1 унция)
|
40,9845
|
Платина (1 унция)
|
1669,4255
|
Палладиум (1 унция)
|
2404,2505