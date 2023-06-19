​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2023)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06%, составив 1,8586 маната, курс рубля – на 0,5% - до 0,0203 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8586 1 Российский рубль 0,0203 1 Австралийский доллар 1,1646 1 Аргентинское песо 0,0068 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3524 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0932 100 Вон Республики Корея 0,1338 1 Чешская крона 0,0781 100 Чилийских песо 0,2139 1 Китайский юань 0,2378 1 Датская крона 0,2495 1 Грузинский лари 0,6552 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1781 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1593 1 Швейцарский франк 1,9007 1 Израильский шекель 0,4723 1 Канадский доллар 1,2861 1 Кувейтский динар 5,5385 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3685 1 Мексиканское песо 0,0995 1 Молдавский лей 0,0951 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1605 100 Узбекских сумов 0,0148 1 Польский злотый 0,4156 1 Сингапурский доллар 1,2695 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2794 1 Турецкая лира 0,0719 1 Тайваньский доллар 0,0552 1 Таджикский сомони 0,1562 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2009 1 Новозеландский доллар 1,0561 Золото (1 унция) 3326,4495 Серебро (1 унция) 40,9845 Платина (1 унция) 1669,4255 Палладиум (1 унция) 2404,2505 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.06.2023)