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​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2023)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 июня 2023 г. 09:34
​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06%, составив 1,8586 маната, курс рубля – на 0,5% - до 0,0203 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8586

1 Российский рубль

0,0203

1 Австралийский доллар

1,1646

1 Аргентинское песо

0,0068

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3524

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0932

100 Вон Республики Корея

0,1338

1 Чешская крона

0,0781

100 Чилийских песо

0,2139

1 Китайский юань

0,2378

1 Датская крона

0,2495

1 Грузинский лари

0,6552

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1781

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1593

1 Швейцарский франк

1,9007

1 Израильский шекель

0,4723

1 Канадский доллар

1,2861

1 Кувейтский динар

5,5385

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3685

1 Мексиканское песо

0,0995

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1605

100 Узбекских сумов

0,0148

1 Польский злотый

0,4156

1 Сингапурский доллар

1,2695

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2794

1 Турецкая лира

0,0719

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1562

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2009

1 Новозеландский доллар

1,0561

Золото (1 унция)

3326,4495

Серебро (1 унция)

40,9845

Платина (1 унция)

1669,4255

Палладиум (1 унция)

2404,2505
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.06.2023)

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