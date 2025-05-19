Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,16%, до 1,9014 маната, курс 100 российских рублей повысился на 1,31%, - до 2,0971 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,9014 100 российских рублей 2,0971 1 австралийский доллар 1,0890 1 белорусский рубль 0,5655 1 болгарский лев 0,9702 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1216 1 чешская крона 0,0764 1 китайский юань 0,2356 1 датская крона 0,2548 1 грузинский лари 0,6207 1 гонконгский доллар 0,2173 1 индийская рупия 0,0199 1 британский фунт 2,2609 10 000 иранских риалов 0,0297 1 шведская крона 0,1740 1 швейцарский франк 2,0330 1 израильский шекель 0,4780 1 канадский доллар 1,2168 1 кувейтский динар 5,5310 100 казахстанских тенге 0,3332 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4722 1 молдавский лей 0,0978 1 норвежская крона 0,1636 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6034 1 польский злотый 0,4435 1 румынский лей 0,3773 1 сербский динар 0,0161 1 сингапурский доллар 1,3091 1 Риал Саудовской Аравии 0,4532 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2938 1 Турецкая лира 0,0437 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0409 100 Японских йен 1,1700 1 Новозеландский доллар 1,0005 Золото 5469,6395 Серебро 55,0088 Платина 1690,2845 Палладий 1644,7500 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.05.2025)