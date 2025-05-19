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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 мая 2025 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,16%, до 1,9014 маната, курс 100 российских рублей повысился на 1,31%, - до 2,0971 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9014

100 российских рублей

2,0971

1 австралийский доллар

1,0890

1 белорусский рубль

0,5655

1 болгарский лев

0,9702

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1216

1 чешская крона

0,0764

1 китайский юань

0,2356

1 датская крона

0,2548

1 грузинский лари

0,6207

1 гонконгский доллар

0,2173

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,2609

10 000 иранских риалов

0,0297

1 шведская крона

0,1740

1 швейцарский франк

2,0330

1 израильский шекель

0,4780

1 канадский доллар

1,2168

1 кувейтский динар

5,5310

100 казахстанских тенге

0,3332

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4722

1 молдавский лей

0,0978

1 норвежская крона

0,1636

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6034

1 польский злотый

0,4435

1 румынский лей

0,3773

1 сербский динар

0,0161

1 сингапурский доллар

1,3091

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2938

1 Турецкая лира

0,0437

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1700

1 Новозеландский доллар

1,0005

Золото

5469,6395

Серебро

55,0088

Платина

1690,2845

Палладий

1644,7500
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.05.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.05.2025)

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