Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,16%, до 1,9014 маната, курс 100 российских рублей повысился на 1,31%, - до 2,0971 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9014
|
100 российских рублей
|
2,0971
|
1 австралийский доллар
|
1,0890
|
1 белорусский рубль
|
0,5655
|
1 болгарский лев
|
0,9702
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1216
|
1 чешская крона
|
0,0764
|
1 китайский юань
|
0,2356
|
1 датская крона
|
0,2548
|
1 грузинский лари
|
0,6207
|
1 гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,2609
|
10 000 иранских риалов
|
0,0297
|
1 шведская крона
|
0,1740
|
1 швейцарский франк
|
2,0330
|
1 израильский шекель
|
0,4780
|
1 канадский доллар
|
1,2168
|
1 кувейтский динар
|
5,5310
|
100 казахстанских тенге
|
0,3332
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4722
|
1 молдавский лей
|
0,0978
|
1 норвежская крона
|
0,1636
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6034
|
1 польский злотый
|
0,4435
|
1 румынский лей
|
0,3773
|
1 сербский динар
|
0,0161
|
1 сингапурский доллар
|
1,3091
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2938
|
1 Турецкая лира
|
0,0437
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1700
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0005
|
Золото
|
5469,6395
|
Серебро
|
55,0088
|
Платина
|
1690,2845
|
Палладий
|
1644,7500