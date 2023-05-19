Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,65%, составив 1,8298 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0211 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8298
|
1 Российский рубль
|
0,0211
|
1 Австралийский доллар
|
1,1277
|
1 Аргентинское песо
|
0,0073
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3424
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4630
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0880
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1276
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,2136
|
1 Китайский юань
|
0,2413
|
1 Датская крона
|
0,2457
|
1 Грузинский лари
|
0,6731
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1077
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1608
|
1 Швейцарский франк
|
1,8786
|
1 Израильский шекель
|
0,4667
|
1 Канадский доллар
|
1,2596
|
1 Кувейтский динар
|
5,5304
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3734
|
1 Мексиканское песо
|
0,0959
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1557
|
100 Узбекских сумов
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,4025
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2600
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2722
|
1 Турецкая лира
|
0,0858
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0553
|
1 Таджикский сомони
|
0,1561
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2282
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0605
|
Золото (1 унция)
|
3336,0715
|
Серебро (1 унция)
|
40,1574
|
Платина (1 унция)
|
1799,4075
|
Палладий (1 унция)
|
2516,9180