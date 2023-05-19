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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 мая 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,65%, составив 1,8298 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0211 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8298

1 Российский рубль

0,0211

1 Австралийский доллар

1,1277

1 Аргентинское песо

0,0073

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3424

1 Дирхам ОАЭ

0,4630

1 Южноафриканский рэнд

0,0880

100 Вон Республики Корея

0,1276

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,2136

1 Китайский юань

0,2413

1 Датская крона

0,2457

1 Грузинский лари

0,6731

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1077

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1608

1 Швейцарский франк

1,8786

1 Израильский шекель

0,4667

1 Канадский доллар

1,2596

1 Кувейтский динар

5,5304

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3734

1 Мексиканское песо

0,0959

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1557

100 Узбекских сумов

0,0148

1 Польский злотый

0,4025

1 Сингапурский доллар

1,2600

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2722

1 Турецкая лира

0,0858

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2282

1 Новозеландский доллар

1,0605

Золото (1 унция)

3336,0715

Серебро (1 унция)

40,1574

Платина (1 унция)

1799,4075

Палладий (1 унция)

2516,9180
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.05.2023)

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