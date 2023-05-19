Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,65%, составив 1,8298 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0211 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8298 1 Российский рубль 0,0211 1 Австралийский доллар 1,1277 1 Аргентинское песо 0,0073 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3424 1 Дирхам ОАЭ 0,4630 1 Южноафриканский рэнд 0,0880 100 Вон Республики Корея 0,1276 1 Чешская крона 0,0771 100 Чилийских песо 0,2136 1 Китайский юань 0,2413 1 Датская крона 0,2457 1 Грузинский лари 0,6731 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1077 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1608 1 Швейцарский франк 1,8786 1 Израильский шекель 0,4667 1 Канадский доллар 1,2596 1 Кувейтский динар 5,5304 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3734 1 Мексиканское песо 0,0959 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1557 100 Узбекских сумов 0,0148 1 Польский злотый 0,4025 1 Сингапурский доллар 1,2600 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2722 1 Турецкая лира 0,0858 1 Тайваньский доллар 0,0553 1 Таджикский сомони 0,1561 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2282 1 Новозеландский доллар 1,0605 Золото (1 унция) 3336,0715 Серебро (1 унция) 40,1574 Платина (1 унция) 1799,4075 Палладий (1 унция) 2516,9180 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.05.2023)