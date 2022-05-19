Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29% - до 1,7851, курс рубля повысился на 1,90% - до 0,0268 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7851
|
1 Российский рубль
|
0,0268
|
1 Австралийский доллар
|
1,1923
|
1 Аргентинское песо
|
0,0144
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3420
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1064
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1335
|
1 Чешская крона
|
0,0725
|
100 Чилийских песо
|
0,1991
|
1 Китайский юань
|
0,2515
|
1 Датская крона
|
0,2399
|
1 Грузинский лари
|
0,5792
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0219
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1065
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1702
|
1 Швейцарский франк
|
1,7245
|
1 Израильский шекель
|
0,5019
|
1 Канадский доллар
|
1,3258
|
1 Кувейтский динар
|
5,5443
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0205
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3861
|
1 Мексиканское песо
|
0,0851
|
1 Молдавский лей
|
0,0893
|
1 Египетский фунт
|
0,0931
|
1 Норвежская крона
|
0,1728
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3845
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2256
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2758
|
1 Турецкая лира
|
0,1065
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0571
|
1 Таджикский сомони
|
0,1362
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,3193
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0783
|
Золото (1 унция)
|
3086,2225
|
Серебро (1 унция)
|
36,4660
|
Платина (1 унция)
|
1586,4315
|
Палладий (1 унция)
|
3449,9290