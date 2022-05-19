Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29% - до 1,7851, курс рубля повысился на 1,90% - до 0,0268 маната.

https://static.report.az/photo/3ee59f71-1670-3407-a08a-79cc9376403f.jpg https://static.report.az/photo/3ee59f71-1670-3407-a08a-79cc9376403f.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29% - до 1,7851, курс рубля повысился на 1,90% - до 0,0268 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7851 1 Российский рубль 0,0268 1 Австралийский доллар 1,1923 1 Аргентинское песо 0,0144 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3420 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1064 100 Вон Республики Корея 0,1335 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1991 1 Китайский юань 0,2515 1 Датская крона 0,2399 1 Грузинский лари 0,5792 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,1065 100 Индонезийских рупий 0,0116 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1702 1 Швейцарский франк 1,7245 1 Израильский шекель 0,5019 1 Канадский доллар 1,3258 1 Кувейтский динар 5,5443 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0205 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3861 1 Мексиканское песо 0,0851 1 Молдавский лей 0,0893 1 Египетский фунт 0,0931 1 Норвежская крона 0,1728 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3845 1 Сингапурский доллар 1,2256 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2758 1 Турецкая лира 0,1065 1 Тайваньский доллар 0,0571 1 Таджикский сомони 0,1362 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,3193 1 Новозеландский доллар 1,0783 Золото (1 унция) 3086,2225 Серебро (1 унция) 36,4660 Платина (1 унция) 1586,4315 Палладий (1 унция) 3449,9290 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.05.2022)