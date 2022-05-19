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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29% - до 1,7851, курс рубля повысился на 1,90% - до 0,0268 маната.
Финансы
19 мая 2022 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29% - до 1,7851, курс рубля повысился на 1,90% - до 0,0268 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7851

1 Российский рубль

0,0268

1 Австралийский доллар

1,1923

1 Аргентинское песо

0,0144

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3420

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1064

100 Вон Республики Корея

0,1335

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1991

1 Китайский юань

0,2515

1 Датская крона

0,2399

1 Грузинский лари

0,5792

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1065

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1702

1 Швейцарский франк

1,7245

1 Израильский шекель

0,5019

1 Канадский доллар

1,3258

1 Кувейтский динар

5,5443

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0205

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3861

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0893

1 Египетский фунт

0,0931

1 Норвежская крона

0,1728

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3845

1 Сингапурский доллар

1,2256

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2758

1 Турецкая лира

0,1065

1 Тайваньский доллар

0,0571

1 Таджикский сомони

0,1362

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3193

1 Новозеландский доллар

1,0783

Золото (1 унция)

3086,2225

Серебро (1 унция)

36,4660

Платина (1 унция)

1586,4315

Палладий (1 унция)

3449,9290
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.05.2022)

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