Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2021)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,58%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,58% - до 2,0800 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.