Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,58% - до 2,0800 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0800
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,3251
|
1 Аргентинское песо
|
0,0181
|
1 Белорусский рубль
|
0,6755
|
1 Бразильский реал
|
0,3231
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1213
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1509
|
1 Чешская крона
|
0,0819
|
100 Чилийских песо
|
0,2386
|
1 Китайский юань
|
0,2645
|
1 Датская крона
|
0,2797
|
1 Грузинский лари
|
0,5018
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4132
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2055
|
1 Швейцарский франк
|
1,8951
|
1 Израильский шекель
|
0,5227
|
1 Канадский доллар
|
1,4089
|
1 Кувейтский динар
|
5,6519
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4121
|
1 Мексиканское песо
|
0,0856
|
1 Молдавский лей
|
0,0956
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,2065
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4597
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2793
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4550
|
1 Турецкая лира
|
0,2032
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0620
|
100 Японских йен
|
1,5609
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2305
|
Золото (1 унция)
|
3177,9290
|
Серебро (1 унция)
|
47,7060
|
Платина (1 унция)
|
2076,8390
|
Палладий (1 унция)
|
4952,0150