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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,58%
Финансы
19 мая 2021 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,58% - до 2,0800 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0800

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3251

1 Аргентинское песо

0,0181

1 Белорусский рубль

0,6755

1 Бразильский реал

0,3231

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1213

100 Вон Республики Корея

0,1509

1 Чешская крона

0,0819

100 Чилийских песо

0,2386

1 Китайский юань

0,2645

1 Датская крона

0,2797

1 Грузинский лари

0,5018

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,4132

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2055

1 Швейцарский франк

1,8951

1 Израильский шекель

0,5227

1 Канадский доллар

1,4089

1 Кувейтский динар

5,6519

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4121

1 Мексиканское песо

0,0856

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2065

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4597

1 Сингапурский доллар

1,2793

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4550

1 Турецкая лира

0,2032

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0620

100 Японских йен

1,5609

1 Новозеландский доллар

1,2305

Золото (1 унция)

3177,9290

Серебро (1 унция)

47,7060

Платина (1 унция)

2076,8390

Палладий (1 унция)

4952,0150
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.05.2021)

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