Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/6593ba3e-b6b9-39e7-98e8-00698f0a66fe.png https://static.report.az/photo/6593ba3e-b6b9-39e7-98e8-00698f0a66fe.png

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% - до 1,8082 маната, курс рубля повысился на 0,6% - до 0,0181 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8082 1 Российский рубль 0,0181 1 Австралийский доллар 1,0881 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3239 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0884 100 Вон Республики Корея 0,1231 1 Чешская крона 0,0715 100 Чилийских песо 0,1760 1 Китайский юань 0,2348 1 Датская крона 0,2423 1 Грузинский лари 0,6363 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1115 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1547 1 Швейцарский франк 1,8726 1 Израильский шекель 0,4449 1 Канадский доллар 1,2339 1 Кувейтский динар 5,5132 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3555 1 Мексиканское песо 0,0979 1 Молдавский лей 0,0950 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1537 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4154 1 Сингапурский доллар 1,2477 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2387 1 Турецкая лира 0,0522 1 Тайваньский доллар 0,0523 1 Таджикский сомони 0,1551 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0430 100 Японских йен 1,1018 1 Новозеландский доллар 1,0000 Золото (1 унция) 4052,8255 Серебро (1 унция) 48,0447 Платина (1 унция) 1597,0905 Палладиум (1 унция) 1737,2215 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.04.2024)