О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 апреля 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% - до 1,8082 маната, курс рубля повысился на 0,6% - до 0,0181 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8082

1 Российский рубль

0,0181

1 Австралийский доллар

1,0881

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3239

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0884

100 Вон Республики Корея

0,1231

1 Чешская крона

0,0715

100 Чилийских песо

0,1760

1 Китайский юань

0,2348

1 Датская крона

0,2423

1 Грузинский лари

0,6363

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1115

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1547

1 Швейцарский франк

1,8726

1 Израильский шекель

0,4449

1 Канадский доллар

1,2339

1 Кувейтский динар

5,5132

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3555

1 Мексиканское песо

0,0979

1 Молдавский лей

0,0950

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1537

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4154

1 Сингапурский доллар

1,2477

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2387

1 Турецкая лира

0,0522

1 Тайваньский доллар

0,0523

1 Таджикский сомони

0,1551

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0430

100 Японских йен

1,1018

1 Новозеландский доллар

1,0000

Золото (1 унция)

4052,8255

Серебро (1 унция)

48,0447

Платина (1 унция)

1597,0905

Палладиум (1 унция)

1737,2215
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.04.2024)

Другие новости из категории

ASCO выбирает аудитора
ASCO выбирает аудитора
19 апреля 2024 г. 10:17
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.04.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.04.2024)
19 апреля 2024 г. 09:10
S&P обновило экономические показатели по Азербайджану
S&P обновило экономические показатели по Азербайджану
18 апреля 2024 г. 21:06
Талех Кязимов рассказал в Вашингтоне о значимости СОР29 для развития мировой экономики
ФотоТалех Кязимов рассказал в Вашингтоне о значимости СОР29 для развития мировой экономики
18 апреля 2024 г. 20:47
Талех Кязимов принимает участие в весенних совещаниях Группы Всемирного банка и МВФ
Талех Кязимов принимает участие в весенних совещаниях Группы Всемирного банка и МВФ
18 апреля 2024 г. 17:39
Raiffeisen Bank ожидает требования ЕЦБ о сокращении бизнеса в России
Raiffeisen Bank ожидает требования ЕЦБ о сокращении бизнеса в России
18 апреля 2024 г. 15:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2024)
18 апреля 2024 г. 09:21
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.04.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.04.2024)
18 апреля 2024 г. 09:04
МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США
МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США
17 апреля 2024 г. 20:08
104 инвестора проявили интерес к облигациям Kapital Bank
104 инвестора проявили интерес к облигациям Kapital Bank
17 апреля 2024 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi