Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% - до 1,8082 маната, курс рубля повысился на 0,6% - до 0,0181 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8082
|
1 Российский рубль
|
0,0181
|
1 Австралийский доллар
|
1,0881
|
1 Аргентинское песо
|
0,0020
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3239
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0884
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1231
|
1 Чешская крона
|
0,0715
|
100 Чилийских песо
|
0,1760
|
1 Китайский юань
|
0,2348
|
1 Датская крона
|
0,2423
|
1 Грузинский лари
|
0,6363
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1115
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0104
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1547
|
1 Швейцарский франк
|
1,8726
|
1 Израильский шекель
|
0,4449
|
1 Канадский доллар
|
1,2339
|
1 Кувейтский динар
|
5,5132
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3555
|
1 Мексиканское песо
|
0,0979
|
1 Молдавский лей
|
0,0950
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1537
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4154
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2477
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2387
|
1 Турецкая лира
|
0,0522
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0523
|
1 Таджикский сомони
|
0,1551
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0430
|
100 Японских йен
|
1,1018
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0000
|
Золото (1 унция)
|
4052,8255
|
Серебро (1 унция)
|
48,0447
|
Платина (1 унция)
|
1597,0905
|
Палладиум (1 унция)
|
1737,2215