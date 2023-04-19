Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,29%, составив 1,8648 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне до 0,0208 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8648
|
1 Российский рубль
|
0,0208
|
1 Австралийский доллар
|
1,1444
|
1 Аргентинское песо
|
0,0078
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3410
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0936
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1289
|
1 Чешская крона
|
0,0795
|
100 Чилийских песо
|
0,2138
|
1 Китайский юань
|
0,2472
|
1 Датская крона
|
0,2502
|
1 Грузинский лари
|
0,6754
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1115
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1647
|
1 Швейцарский франк
|
1,8951
|
1 Израильский шекель
|
0,4664
|
1 Канадский доллар
|
1,2689
|
1 Кувейтский динар
|
5,5469
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3837
|
1 Мексиканское песо
|
0,0942
|
1 Молдавский лей
|
0,0949
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1621
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4027
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2752
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2936
|
1 Турецкая лира
|
0,0876
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0557
|
1 Таджикский сомони
|
0,1561
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2656
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0553
|
Золото (1 унция)
|
3406,4260
|
Серебро (1 унция)
|
42,8090
|
Платина (1 унция)
|
1833,8240
|
Палладий (1 унция)
|
2769,6655