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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,29%, составив 1,8648 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне до 0,0208 маната.
Финансы
19 апреля 2023 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,29%, составив 1,8648 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне до 0,0208 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8648

1 Российский рубль

0,0208

1 Австралийский доллар

1,1444

1 Аргентинское песо

0,0078

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3410

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0936

100 Вон Республики Корея

0,1289

1 Чешская крона

0,0795

100 Чилийских песо

0,2138

1 Китайский юань

0,2472

1 Датская крона

0,2502

1 Грузинский лари

0,6754

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1115

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1647

1 Швейцарский франк

1,8951

1 Израильский шекель

0,4664

1 Канадский доллар

1,2689

1 Кувейтский динар

5,5469

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3837

1 Мексиканское песо

0,0942

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1621

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4027

1 Сингапурский доллар

1,2752

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2936

1 Турецкая лира

0,0876

1 Тайваньский доллар

0,0557

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2656

1 Новозеландский доллар

1,0553

Золото (1 унция)

3406,4260

Серебро (1 унция)

42,8090

Платина (1 унция)

1833,8240

Палладий (1 унция)

2769,6655
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.04.2023)

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