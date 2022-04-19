Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19%, до 1,8313, курс рубля повысился на 2,45%, до 0,0209 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8313 1 Российский рубль 0,0209 1 Австралийский доллар 1,2535 1 Аргентинское песо 0,0149 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3653 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1157 100 Вон Республики Корея 0,1377 1 Чешская крона 0,0749 100 Чилийских песо 0,2081 1 Китайский юань 0,2668 1 Датская крона 0,2462 1 Грузинский лари 0,5567 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0223 1 Британский фунт стерлингов 2,2099 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1768 1 Швейцарский франк 1,7972 1 Израильский шекель 0,5252 1 Канадский доллар 1,3515 1 Кувейтский динар 5,5683 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3996 1 Мексиканское песо 0,0860 1 Молдавский лей 0,0920 1 Египетский фунт 0,0920 1 Норвежская крона 0,1920 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3966 1 Сингапурский доллар 1,2461 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3218 1 Турецкая лира 0,1160 1 Тайваньский доллар 0,0582 1 Таджикский сомони 0,1362 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0576 100 Японских йен 1,3269 1 Новозеландский доллар 1,1457 Золото (1 унция) 3356,9475 Серебро (1 унция) 43,8865 Платина (1 унция) 1735,9720 Палладий (1 унция) 4117,8420 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.04.2022)