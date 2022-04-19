Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19%, до 1,8313, курс рубля повысился на 2,45%, до 0,0209 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8313
|
1 Российский рубль
|
0,0209
|
1 Австралийский доллар
|
1,2535
|
1 Аргентинское песо
|
0,0149
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3653
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1157
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1377
|
1 Чешская крона
|
0,0749
|
100 Чилийских песо
|
0,2081
|
1 Китайский юань
|
0,2668
|
1 Датская крона
|
0,2462
|
1 Грузинский лари
|
0,5567
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0223
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2099
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1768
|
1 Швейцарский франк
|
1,7972
|
1 Израильский шекель
|
0,5252
|
1 Канадский доллар
|
1,3515
|
1 Кувейтский динар
|
5,5683
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3996
|
1 Мексиканское песо
|
0,0860
|
1 Молдавский лей
|
0,0920
|
1 Египетский фунт
|
0,0920
|
1 Норвежская крона
|
0,1920
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3966
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2461
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3218
|
1 Турецкая лира
|
0,1160
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0582
|
1 Таджикский сомони
|
0,1362
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0576
|
100 Японских йен
|
1,3269
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1457
|
Золото (1 унция)
|
3356,9475
|
Серебро (1 унция)
|
43,8865
|
Платина (1 унция)
|
1735,9720
|
Палладий (1 унция)
|
4117,8420