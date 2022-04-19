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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 апреля 2022 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19%, до 1,8313, курс рубля повысился на 2,45%, до 0,0209 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8313

1 Российский рубль

0,0209

1 Австралийский доллар

1,2535

1 Аргентинское песо

0,0149

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3653

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1157

100 Вон Республики Корея

0,1377

1 Чешская крона

0,0749

100 Чилийских песо

0,2081

1 Китайский юань

0,2668

1 Датская крона

0,2462

1 Грузинский лари

0,5567

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2099

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1768

1 Швейцарский франк

1,7972

1 Израильский шекель

0,5252

1 Канадский доллар

1,3515

1 Кувейтский динар

5,5683

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3996

1 Мексиканское песо

0,0860

1 Молдавский лей

0,0920

1 Египетский фунт

0,0920

1 Норвежская крона

0,1920

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3966

1 Сингапурский доллар

1,2461

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3218

1 Турецкая лира

0,1160

1 Тайваньский доллар

0,0582

1 Таджикский сомони

0,1362

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0576

100 Японских йен

1,3269

1 Новозеландский доллар

1,1457

Золото (1 унция)

3356,9475

Серебро (1 унция)

43,8865

Платина (1 унция)

1735,9720

Палладий (1 унция)

4117,8420
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.04.2022)

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