Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился Валюта

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 2,0328 маната, курс рубля повысился на 0,45% - до 0,0223 маната.