Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 2,0328 маната, курс рубля повысился на 0,45% - до 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0328
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,3151
|
1 Аргентинское песо
|
0,0183
|
1 Белорусский рубль
|
0,6551
|
1 Бразильский реал
|
0,3042
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1192
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1519
|
1 Чешская крона
|
0,0785
|
100 Чилийских песо
|
0,2415
|
1 Китайский юань
|
0,2605
|
1 Датская крона
|
0,2734
|
1 Грузинский лари
|
0,4956
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3538
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2009
|
1 Швейцарский франк
|
1,8465
|
1 Израильский шекель
|
0,5184
|
1 Канадский доллар
|
1,3592
|
1 Кувейтский динар
|
5,6388
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4117
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0949
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2028
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4470
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2753
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4311
|
1 Турецкая лира
|
0,2101
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0603
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0607
|
100 Японских йен
|
1,5644
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2144
|
Золото (1 унция)
|
3020,6365
|
Серебро (1 унция)
|
43,8440
|
Платина (1 унция)
|
2054,9600
|
Палладий (1 унция)
|
4717,1260