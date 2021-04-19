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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился Валюта
Финансы
19 апреля 2021 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 2,0328 маната, курс рубля повысился на 0,45% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0328

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,3151

1 Аргентинское песо

0,0183

1 Белорусский рубль

0,6551

1 Бразильский реал

0,3042

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1192

100 Вон Республики Корея

0,1519

1 Чешская крона

0,0785

100 Чилийских песо

0,2415

1 Китайский юань

0,2605

1 Датская крона

0,2734

1 Грузинский лари

0,4956

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3538

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2009

1 Швейцарский франк

1,8465

1 Израильский шекель

0,5184

1 Канадский доллар

1,3592

1 Кувейтский динар

5,6388

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4117

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2028

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4470

1 Сингапурский доллар

1,2753

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4311

1 Турецкая лира

0,2101

1 Тайваньский доллар

0,0603

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0607

100 Японских йен

1,5644

1 Новозеландский доллар

1,2144

Золото (1 унция)

3020,6365

Серебро (1 унция)

43,8440

Платина (1 унция)

2054,9600

Палладий (1 унция)

4717,1260
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Версия на английском языке Currency exchange rates of Central Bank (19.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.04.2021)

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