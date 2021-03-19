Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,31% - до 2,0261 маната, курс рубля - на 0,43% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0261
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,3174
|
1 Аргентинское песо
|
0,0186
|
1 Белорусский рубль
|
0,6542
|
1 Бразильский реал
|
0,3057
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1154
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1503
|
1 Чешская крона
|
0,0775
|
100 Чилийских песо
|
0,2365
|
1 Китайский юань
|
0,2611
|
1 Датская крона
|
0,2725
|
1 Грузинский лари
|
0,5101
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3667
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1997
|
1 Швейцарский франк
|
1,8338
|
1 Израильский шекель
|
0,5163
|
1 Канадский доллар
|
1,3610
|
1 Кувейтский динар
|
5,6309
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4130
|
1 Мексиканское песо
|
0,0831
|
1 Молдавский лей
|
0,0955
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,1997
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4383
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2661
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4306
|
1 Турецкая лира
|
0,2319
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0598
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0614
|
100 Японских йен
|
1,5610
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2193
|
Золото (1 унция)
|
2946,8565
|
Серебро (1 унция)
|
44,2989
|
Платина (1 унция)
|
2054,3650
|
Палладий (1 унция)
|
4548,8430