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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
19 марта 2021 г. 09:58
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,31% - до 2,0261 маната, курс рубля - на 0,43% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0261

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,3174

1 Аргентинское песо

0,0186

1 Белорусский рубль

0,6542

1 Бразильский реал

0,3057

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1154

100 Вон Республики Корея

0,1503

1 Чешская крона

0,0775

100 Чилийских песо

0,2365

1 Китайский юань

0,2611

1 Датская крона

0,2725

1 Грузинский лари

0,5101

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,3667

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1997

1 Швейцарский франк

1,8338

1 Израильский шекель

0,5163

1 Канадский доллар

1,3610

1 Кувейтский динар

5,6309

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4130

1 Мексиканское песо

0,0831

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,1997

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4383

1 Сингапурский доллар

1,2661

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4306

1 Турецкая лира

0,2319

1 Тайваньский доллар

0,0598

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0614

100 Японских йен

1,5610

1 Новозеландский доллар

1,2193

Золото (1 унция)

2946,8565

Серебро (1 унция)

44,2989

Платина (1 унция)

2054,3650

Палладий (1 унция)

4548,8430
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.03.2021)

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