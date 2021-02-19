Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41% - до 2,0551 маната, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0551
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,3197
|
1 Аргентинское песо
|
0,0191
|
1 Белорусский рубль
|
0,6564
|
1 Бразильский реал
|
0,3130
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1162
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1534
|
1 Чешская крона
|
0,0793
|
100 Чилийских песо
|
0,2386
|
1 Китайский юань
|
0,2627
|
1 Датская крона
|
0,2764
|
1 Грузинский лари
|
0,5144
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3729
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2045
|
1 Швейцарский франк
|
1,8959
|
1 Израильский шекель
|
0,5198
|
1 Канадский доллар
|
1,3378
|
1 Кувейтский динар
|
5,6164
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4204
|
1 Мексиканское песо
|
0,0835
|
1 Молдавский лей
|
0,0975
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2004
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4578
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2803
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4471
|
1 Турецкая лира
|
0,2435
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0611
|
100 Японских йен
|
1,6087
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2265
|
Золото (1 унция)
|
3002,7610
|
Серебро (1 унция)
|
45,3965
|
Платина (1 унция)
|
2112,5985
|
Палладий (1 унция)
|
3986,4235