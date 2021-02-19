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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
19 февраля 2021 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41% - до 2,0551 маната, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0551

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3197

1 Аргентинское песо

0,0191

1 Белорусский рубль

0,6564

1 Бразильский реал

0,3130

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1162

100 Вон Республики Корея

0,1534

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2386

1 Китайский юань

0,2627

1 Датская крона

0,2764

1 Грузинский лари

0,5144

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,3729

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2045

1 Швейцарский франк

1,8959

1 Израильский шекель

0,5198

1 Канадский доллар

1,3378

1 Кувейтский динар

5,6164

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4204

1 Мексиканское песо

0,0835

1 Молдавский лей

0,0975

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2004

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4578

1 Сингапурский доллар

1,2803

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4471

1 Турецкая лира

0,2435

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0611

100 Японских йен

1,6087

1 Новозеландский доллар

1,2265

Золото (1 унция)

3002,7610

Серебро (1 унция)

45,3965

Платина (1 унция)

2112,5985

Палладий (1 унция)

3986,4235
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.02.2021)

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