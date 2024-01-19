Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,8508 маната, курс рубля повысился на 0,5%, составив 0,0191 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8508
|
1 Российский рубль
|
0,0191
|
1 Австралийский доллар
|
1,1183
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3448
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0899
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1272
|
1 Чешская крона
|
0,0746
|
100 Чилийских песо
|
0,1848
|
1 Китайский юань
|
0,2362
|
1 Датская крона
|
0,2482
|
1 Грузинский лари
|
0,6406
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1603
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1622
|
1 Швейцарский франк
|
1,9577
|
1 Израильский шекель
|
0,4523
|
1 Канадский доллар
|
1,2604
|
1 Кувейтский динар
|
5,5231
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3603
|
1 Мексиканское песо
|
0,0990
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1616
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4221
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2666
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2630
|
1 Турецкая лира
|
0,0563
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0541
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0451
|
100 Японских йен
|
1,1456
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0369
|
Золото (1 унция)
|
3436,3715
|
Серебро (1 унция)
|
38,5846
|
Платина (1 унция)
|
1551,4710
|
Палладиум (1 унция)
|
1609,4665