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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 января 2024 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,8508 маната, курс рубля повысился на 0,5%, составив 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8508

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1183

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3448

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0899

100 Вон Республики Корея

0,1272

1 Чешская крона

0,0746

100 Чилийских песо

0,1848

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2482

1 Грузинский лари

0,6406

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1603

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1622

1 Швейцарский франк

1,9577

1 Израильский шекель

0,4523

1 Канадский доллар

1,2604

1 Кувейтский динар

5,5231

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3603

1 Мексиканское песо

0,0990

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1616

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4221

1 Сингапурский доллар

1,2666

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2630

1 Турецкая лира

0,0563

1 Тайваньский доллар

0,0541

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0451

100 Японских йен

1,1456

1 Новозеландский доллар

1,0369

Золото (1 унция)

3436,3715

Серебро (1 унция)

38,5846

Платина (1 унция)

1551,4710

Палладиум (1 унция)

1609,4665
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.01.2024)

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