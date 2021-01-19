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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,22%
Финансы
19 января 2021 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 2,0562 маната, курс рубля упал на 0,43% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0562

1 Российский рубль

0.0230

1 Австралийский доллар

1.3109

1 Аргентинское песо

0.0198

1 Белорусский рубль

0.6660

1 Бразильский реал

0.3209

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1125

100 Вон Республики Корея

0.1544

1 Чешская крона

0.0787

100 Чилийских песо

0.2317

1 Китайский юань

0.2621

1 Датская крона

0.2764

1 Грузинский лари

0.5159

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0232

1 Британский фунт стерлингов

2.3125

100 Индонезийских рупий

0.0121

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2030

1 Швейцарский франк

1.9081

1 Израильский шекель

0.5260

1 Канадский доллар

1.3358

1 Кувейтский динар

5.6043

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0204

100 Ливанских фунтов

0.1125

1 Малазийский ринггит

0.4199

1 Мексиканское песо

0.0864

1 Молдавский лей

0.0982

1 Египетский фунт

0.1081

1 Норвежская крона

0.1985

100 Узбекских сум

0.0163

1 Польский злотый

0.4540

1 Сингапурский доллар

1.2787

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4487

1 Турецкая лира

0.2277

1 Тайваньский доллар

0.0607

1 Таджикский сомони

0.1506

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0601

100 Японских йен

1.6346

1 Новозеландский доллар

1.2122

Золото (1 унция)

3123.8860

Серебро (1 унция)

42.8213

Платина (1 унция)

1867.1865

Палладий (1 унция)

4043.6030
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.01.2021)

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