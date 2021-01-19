Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 2,0562 маната, курс рубля упал на 0,43% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0562
|
1 Российский рубль
|
0.0230
|
1 Австралийский доллар
|
1.3109
|
1 Аргентинское песо
|
0.0198
|
1 Белорусский рубль
|
0.6660
|
1 Бразильский реал
|
0.3209
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1125
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1544
|
1 Чешская крона
|
0.0787
|
100 Чилийских песо
|
0.2317
|
1 Китайский юань
|
0.2621
|
1 Датская крона
|
0.2764
|
1 Грузинский лари
|
0.5159
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.3125
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0121
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2030
|
1 Швейцарский франк
|
1.9081
|
1 Израильский шекель
|
0.5260
|
1 Канадский доллар
|
1.3358
|
1 Кувейтский динар
|
5.6043
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4199
|
1 Мексиканское песо
|
0.0864
|
1 Молдавский лей
|
0.0982
|
1 Египетский фунт
|
0.1081
|
1 Норвежская крона
|
0.1985
|
100 Узбекских сум
|
0.0163
|
1 Польский злотый
|
0.4540
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2787
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4487
|
1 Турецкая лира
|
0.2277
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0607
|
1 Таджикский сомони
|
0.1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0601
|
100 Японских йен
|
1.6346
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2122
|
Золото (1 унция)
|
3123.8860
|
Серебро (1 унция)
|
42.8213
|
Платина (1 унция)
|
1867.1865
|
Палладий (1 унция)
|
4043.6030