Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,7% до 1,8553 маната, а курс российского рубля - на 0,5% до 0,0188 маната.