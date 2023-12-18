Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,7% до 1,8553 маната, а курс российского рубля - на 0,5% до 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8553
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1405
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3439
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0930
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1310
|
1 Чешская крона
|
0,0757
|
100 Чилийских песо
|
0,1942
|
1 Китайский юань
|
0,2385
|
1 Датская крона
|
0,2489
|
1 Грузинский лари
|
0,6344
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1584
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1658
|
1 Швейцарский франк
|
1,9555
|
1 Израильский шекель
|
0,4621
|
1 Канадский доллар
|
1,2710
|
1 Кувейтский динар
|
5,5274
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3629
|
1 Мексиканское песо
|
0,0986
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1629
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4283
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2758
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2793
|
1 Турецкая лира
|
0,0586
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0543
|
1 Таджикский сомони
|
0,1552
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0459
|
100 Японских йен
|
1,1955
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0599
|
Золото (1 унция)
|
3439,0830
|
Серебро (1 унция)
|
40,6817
|
Платина (1 унция)
|
1609,3560
|
Палладиум (1 унция)
|
1989,0085