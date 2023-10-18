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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 октября 2023 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,7978 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0174 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7978

1 Российский рубль

0,0174

1 Австралийский доллар

1,0840

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3374

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0906

100 Вон Республики Корея

0,1258

1 Чешская крона

0,0730

100 Чилийских песо

0,1813

1 Китайский юань

0,2327

1 Датская крона

0,2409

1 Грузинский лари

0,6323

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0706

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1557

1 Швейцарский франк

1,8905

1 Израильский шекель

0,4232

1 Канадский доллар

1,2466

1 Кувейтский динар

5,4952

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3583

1 Мексиканское песо

0,0944

1 Молдавский лей

0,0939

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1553

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,4050

1 Сингапурский доллар

1,2424

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2289

1 Турецкая лира

0,0608

1 Тайваньский доллар

0,0526

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0465

100 Японских йен

1,1359

1 Новозеландский доллар

1,0038

Золото (1 унция)

3294,7190

Серебро (1 унция)

39,2522

Платина (1 унция)

1538,8825

Палладиум (1 унция)

1950,7075
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.10.2023)

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