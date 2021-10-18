Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2% - до 1,9689, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0239 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9689
|
1 Российский рубль
|
0,0239
|
1 Австралийский доллар
|
1,2583
|
1 Аргентинское песо
|
0,0171
|
1 Белорусский рубль
|
0,6940
|
1 Бразильский реал
|
0,3113
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1159
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1432
|
1 Чешская крона
|
0,0776
|
100 Чилийских песо
|
0,2064
|
1 Китайский юань
|
0, 2641
|
1 Датская крона
|
0,2646
|
1 Грузинский лари
|
0, 5423
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3344
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1970
|
1 Швейцарский франк
|
1,8381
|
1 Израильский шекель
|
0, 5277
|
1 Канадский доллар
|
1,3715
|
1 Кувейтский динар
|
5,6331
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4079
|
1 Мексиканское песо
|
0,0833
|
1 Молдавский лей
|
0,0983
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2014
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4311
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2587
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4002
|
1 Турецкая лира
|
0,1834
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1508
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0645
|
100 Японских йен
|
1,4871
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2018
|
Золото (1 унция)
|
3004,9965
|
Серебро (1 унция)
|
39,6464
|
Платина (1 унция)
|
1793,5000
|
Палладий (1 унция)
|
3513,2115