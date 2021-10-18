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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 октября 2021 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2% - до 1,9689, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0239 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9689

1 Российский рубль

0,0239

1 Австралийский доллар

1,2583

1 Аргентинское песо

0,0171

1 Белорусский рубль

0,6940

1 Бразильский реал

0,3113

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1159

100 Вон Республики Корея

0,1432

1 Чешская крона

0,0776

100 Чилийских песо

0,2064

1 Китайский юань

0, 2641

1 Датская крона

0,2646

1 Грузинский лари

0, 5423

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,3344

100 Индонезийских рупий

0, 0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1970

1 Швейцарский франк

1,8381

1 Израильский шекель

0, 5277

1 Канадский доллар

1,3715

1 Кувейтский динар

5,6331

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4079

1 Мексиканское песо

0,0833

1 Молдавский лей

0,0983

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2014

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4311

1 Сингапурский доллар

1,2587

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4002

1 Турецкая лира

0,1834

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0645

100 Японских йен

1,4871

1 Новозеландский доллар

1,2018

Золото (1 унция)

3004,9965

Серебро (1 унция)

39,6464

Платина (1 унция)

1793,5000

Палладий (1 унция)

3513,2115
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.10.2021)

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