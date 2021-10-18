Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2% - до 1,9689, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0239 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9689 1 Российский рубль 0,0239 1 Австралийский доллар 1,2583 1 Аргентинское песо 0,0171 1 Белорусский рубль 0,6940 1 Бразильский реал 0,3113 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1159 100 Вон Республики Корея 0,1432 1 Чешская крона 0,0776 100 Чилийских песо 0,2064 1 Китайский юань 0, 2641 1 Датская крона 0,2646 1 Грузинский лари 0, 5423 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,3344 100 Индонезийских рупий 0, 0121 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1970 1 Швейцарский франк 1,8381 1 Израильский шекель 0, 5277 1 Канадский доллар 1,3715 1 Кувейтский динар 5,6331 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,4079 1 Мексиканское песо 0,0833 1 Молдавский лей 0,0983 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,2014 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4311 1 Сингапурский доллар 1,2587 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4002 1 Турецкая лира 0,1834 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0645 100 Японских йен 1,4871 1 Новозеландский доллар 1,2018 Золото (1 унция) 3004,9965 Серебро (1 унция) 39,6464 Платина (1 унция) 1793,5000 Палладий (1 унция) 3513,2115 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.10.2021)