Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 августа 2025 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39%, до 1,9904 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,5%, до 2,1210 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9904

100 российских рублей

2,1210

1 австралийский доллар

1,1086

1 белорусский рубль

0,5686

1 болгарский лев

1,0171

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1228

1 чешская крона

0,0813

1 китайский юань

0,2368

1 датская крона

0,2667

1 грузинский лари

0,6319

1 гонконгский доллар

0,2173

1 индийская рупия

0,0195

1 британский фунт

2,3058

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1781

1 швейцарский франк

2,1091

1 израильский шекель

0,5034

1 канадский доллар

1,2318

1 кувейтский динар

5,5662

100 казахстанских тенге

0,3144

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5043

1 молдавский лей

0,1023

1 норвежская крона

0,1670

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5996

1 польский злотый

0,4673

1 румынский лей

0,3932

1 сербский динар

0,0170

1 сингапурский доллар

1,3260

1 Риал Саудовской Аравии

0,4530

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3278

1 Турецкая лира

0,0416

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1534

1 Новозеландский доллар

1,0098

Золото

5708,7785

Серебро

64,8939

Платина

2286,3045

Палладий

1909,6440
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.08.2025)

