Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39%, до 1,9904 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,5%, до 2,1210 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9904
|
100 российских рублей
|
2,1210
|
1 австралийский доллар
|
1,1086
|
1 белорусский рубль
|
0,5686
|
1 болгарский лев
|
1,0171
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1228
|
1 чешская крона
|
0,0813
|
1 китайский юань
|
0,2368
|
1 датская крона
|
0,2667
|
1 грузинский лари
|
0,6319
|
1 гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
0,0195
|
1 британский фунт
|
2,3058
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1781
|
1 швейцарский франк
|
2,1091
|
1 израильский шекель
|
0,5034
|
1 канадский доллар
|
1,2318
|
1 кувейтский динар
|
5,5662
|
100 казахстанских тенге
|
0,3144
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5043
|
1 молдавский лей
|
0,1023
|
1 норвежская крона
|
0,1670
|
100 узбекских сомов
|
0,0135
|
100 пакистанских рупий
|
0,5996
|
1 польский злотый
|
0,4673
|
1 румынский лей
|
0,3932
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3260
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3278
|
1 Турецкая лира
|
0,0416
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1534
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0098
|
Золото
|
5708,7785
|
Серебро
|
64,8939
|
Платина
|
2286,3045
|
Палладий
|
1909,6440