Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39%, до 1,9904 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,5%, до 2,1210 маната.