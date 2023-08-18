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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 августа 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, составив 1,8500 маната, курс рубля вырос на 0,6% - до 0,0182 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8500

1 Российский рубль

0,0182

1 Австралийский доллар

1,0877

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3416

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0891

100 Вон Республики Корея

0,1270

1 Чешская крона

0,0768

100 Чилийских песо

0,1959

1 Китайский юань

0,2334

1 Датская крона

0,2482

1 Грузинский лари

0,6499

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1667

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1556

1 Швейцарский франк

1,9348

1 Израильский шекель

0,4489

1 Канадский доллар

1,2548

1 Кувейтский динар

5,5216

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3660

1 Мексиканское песо

0,0995

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1607

100 Узбекских сумов

0,0141

1 Польский злотый

0,4133

1 Сингапурский доллар

1,2527

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2622

1 Турецкая лира

0,0627

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1689

1 Новозеландский доллар

1,0068

Золото (1 унция)

3216,8505

Серебро (1 унция)

38,8191

Платина (1 унция)

1529,8810

Палладий (1 унция)

2093,2525
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.08.2023)

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