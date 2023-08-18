Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/0df7eb5e-d814-3184-9734-3a39e020bb77.jpg https://static.report.az/photo/0df7eb5e-d814-3184-9734-3a39e020bb77.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, составив 1,8500 маната, курс рубля вырос на 0,6% - до 0,0182 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8500 1 Российский рубль 0,0182 1 Австралийский доллар 1,0877 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3416 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0891 100 Вон Республики Корея 0,1270 1 Чешская крона 0,0768 100 Чилийских песо 0,1959 1 Китайский юань 0,2334 1 Датская крона 0,2482 1 Грузинский лари 0,6499 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1667 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1556 1 Швейцарский франк 1,9348 1 Израильский шекель 0,4489 1 Канадский доллар 1,2548 1 Кувейтский динар 5,5216 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3660 1 Мексиканское песо 0,0995 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1607 100 Узбекских сумов 0,0141 1 Польский злотый 0,4133 1 Сингапурский доллар 1,2527 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2622 1 Турецкая лира 0,0627 1 Тайваньский доллар 0,0533 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1689 1 Новозеландский доллар 1,0068 Золото (1 унция) 3216,8505 Серебро (1 унция) 38,8191 Платина (1 унция) 1529,8810 Палладий (1 унция) 2093,2525 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.08.2023)