Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, составив 1,8500 маната, курс рубля вырос на 0,6% - до 0,0182 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8500
|
1 Российский рубль
|
0,0182
|
1 Австралийский доллар
|
1,0877
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3416
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0891
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1270
|
1 Чешская крона
|
0,0768
|
100 Чилийских песо
|
0,1959
|
1 Китайский юань
|
0,2334
|
1 Датская крона
|
0,2482
|
1 Грузинский лари
|
0,6499
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1667
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1556
|
1 Швейцарский франк
|
1,9348
|
1 Израильский шекель
|
0,4489
|
1 Канадский доллар
|
1,2548
|
1 Кувейтский динар
|
5,5216
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3660
|
1 Мексиканское песо
|
0,0995
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1607
|
100 Узбекских сумов
|
0,0141
|
1 Польский злотый
|
0,4133
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2527
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2622
|
1 Турецкая лира
|
0,0627
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1689
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0068
|
Золото (1 унция)
|
3216,8505
|
Серебро (1 унция)
|
38,8191
|
Платина (1 унция)
|
1529,8810
|
Палладий (1 унция)
|
2093,2525