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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 августа 2022 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,14%, до 1, 7284, курс рубля вырос на 1,08%, до 0,0281 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7284

1 Российский рубль

0,0281

1 Австралийский доллар

1,1778

1 Аргентинское песо

0,0125

1 Белорусский рубль

0,6736

1 Бразильский реал

0,3291

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1019

100 Вон Республики Корея

0,1288

1 Чешская крона

0,0704

100 Чилийских песо

0,1895

1 Китайский юань

0,2502

1 Датская крона

0,2324

1 Грузинский лари

0,6093

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0469

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1633

1 Швейцарский франк

1,7856

1 Израильский шекель

0,5228

1 Канадский доллар

1,3155

1 Кувейтский динар

5,5385

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0206

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3801

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0886

1 Египетский фунт

0,0888

1 Норвежская крона

0,1749

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3675

1 Сингапурский доллар

1,2286

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2404

1 Турецкая лира

0,0947

1 Тайваньский доллар

0,0566

1 Таджикский сомони

0,1659

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2586

1 Новозеландский доллар

1,0673

Золото (1 унция)

2997,6780

Серебро (1 унция)

33,4386

Платина (1 унция)

1566,8220

Палладий (1 унция)

3633,9795
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.08.2022)

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