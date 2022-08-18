Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,14%, до 1, 7284, курс рубля вырос на 1,08%, до 0,0281 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7284
|
1 Российский рубль
|
0,0281
|
1 Австралийский доллар
|
1,1778
|
1 Аргентинское песо
|
0,0125
|
1 Белорусский рубль
|
0,6736
|
1 Бразильский реал
|
0,3291
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1019
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1288
|
1 Чешская крона
|
0,0704
|
100 Чилийских песо
|
0,1895
|
1 Китайский юань
|
0,2502
|
1 Датская крона
|
0,2324
|
1 Грузинский лари
|
0,6093
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0469
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1633
|
1 Швейцарский франк
|
1,7856
|
1 Израильский шекель
|
0,5228
|
1 Канадский доллар
|
1,3155
|
1 Кувейтский динар
|
5,5385
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0206
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3801
|
1 Мексиканское песо
|
0,0850
|
1 Молдавский лей
|
0,0886
|
1 Египетский фунт
|
0,0888
|
1 Норвежская крона
|
0,1749
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3675
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2286
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2404
|
1 Турецкая лира
|
0,0947
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0566
|
1 Таджикский сомони
|
0,1659
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2586
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0673
|
Золото (1 унция)
|
2997,6780
|
Серебро (1 унция)
|
33,4386
|
Платина (1 унция)
|
1566,8220
|
Палладий (1 унция)
|
3633,9795