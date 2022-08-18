Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,14%, до 1, 7284, курс рубля вырос на 1,08%, до 0,0281 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7284 1 Российский рубль 0,0281 1 Австралийский доллар 1,1778 1 Аргентинское песо 0,0125 1 Белорусский рубль 0,6736 1 Бразильский реал 0,3291 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1019 100 Вон Республики Корея 0,1288 1 Чешская крона 0,0704 100 Чилийских песо 0,1895 1 Китайский юань 0,2502 1 Датская крона 0,2324 1 Грузинский лари 0,6093 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 2,0469 100 Индонезийских рупий 0,0115 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1633 1 Швейцарский франк 1,7856 1 Израильский шекель 0,5228 1 Канадский доллар 1,3155 1 Кувейтский динар 5,5385 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0206 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3801 1 Мексиканское песо 0,0850 1 Молдавский лей 0,0886 1 Египетский фунт 0,0888 1 Норвежская крона 0,1749 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3675 1 Сингапурский доллар 1,2286 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2404 1 Турецкая лира 0,0947 1 Тайваньский доллар 0,0566 1 Таджикский сомони 0,1659 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2586 1 Новозеландский доллар 1,0673 Золото (1 унция) 2997,6780 Серебро (1 унция) 33,4386 Платина (1 унция) 1566,8220 Палладий (1 унция) 3633,9795 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.08.2022)