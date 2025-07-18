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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 июля 2025 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06%, до 1,9751 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,27%, до 2,1730 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9751

100 российских рублей

2,1730

1 австралийский доллар

1,1047

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

1,0092

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1220

1 чешская крона

0,0802

1 китайский юань

0,2367

1 датская крона

0,2647

1 грузинский лари

0,6278

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,2820

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1747

1 швейцарский франк

2,1172

1 израильский шекель

0,5058

1 канадский доллар

1,2371

1 кувейтский динар

5,5611

100 казахстанских тенге

0,3189

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4948

1 молдавский лей

0,1009

1 норвежская крона

0,1654

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5966

1 польский злотый

0,4638

1 румынский лей

0,3892

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3228

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3172

1 Турецкая лира

0,0421

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1434

1 Новозеландский доллар

1,0119

Золото

5672,9170

Серебро

64,8473

Платина

2488,1710

Палладий

2209,7960
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.07.2025)

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