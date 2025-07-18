Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06%, до 1,9751 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,27%, до 2,1730 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9751
|
100 российских рублей
|
2,1730
|
1 австралийский доллар
|
1,1047
|
1 белорусский рубль
|
0,5732
|
1 болгарский лев
|
1,0092
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1220
|
1 чешская крона
|
0,0802
|
1 китайский юань
|
0,2367
|
1 датская крона
|
0,2647
|
1 грузинский лари
|
0,6278
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0197
|
1 британский фунт
|
2,2820
|
10 000 иранских риалов
|
0,0283
|
1 шведская крона
|
0,1747
|
1 швейцарский франк
|
2,1172
|
1 израильский шекель
|
0,5058
|
1 канадский доллар
|
1,2371
|
1 кувейтский динар
|
5,5611
|
100 казахстанских тенге
|
0,3189
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4948
|
1 молдавский лей
|
0,1009
|
1 норвежская крона
|
0,1654
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5966
|
1 польский злотый
|
0,4638
|
1 румынский лей
|
0,3892
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3228
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3172
|
1 Турецкая лира
|
0,0421
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1434
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0119
|
Золото
|
5672,9170
|
Серебро
|
64,8473
|
Платина
|
2488,1710
|
Палладий
|
2209,7960