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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 июля 2024 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8588 маната, курс рубля остался неизменным на уровне 0,0192 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8588

1 Российский рубль

0,0192

1 Австралийский доллар

1,14554

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3101

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0934

100 Вон Республики Корея

0,1231

1 Чешская крона

0,0735

100 Чилийских песо

0,1838

1 Китайский юань

0,2342

1 Датская крона

0,2492

1 Грузинский лари

0,6308

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2103

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1611

1 Швейцарский франк

1,9217

1 Израильский шекель

0,4673

1 Канадский доллар

1,2426

1 Кувейтский динар

5,5642

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3643

1 Мексиканское песо

0,0958

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,0353

1 Норвежская крона

0,1585

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4332

1 Сингапурский доллар

1,2680

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2595

1 Турецкая лира

0,0514

1 Тайваньский доллар

0,0521

1 Таджикский сомони

0,1593

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,0872

1 Новозеландский доллар

1,0322

Золото (1 унция)

4190,7295

Серебро (1 унция)

51,6269

Платина (1 унция)

1701,2750

Палладиум (1 унция)

1631,6260
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.07.2024)

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