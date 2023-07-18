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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,22% - до 1,9128 маната, курс рубля упал на 0,53% - до 0,0187 маната.
Финансы
18 июля 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,22% - до 1,9128 маната, курс рубля упал на 0,53% - до 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9128

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1600

1 Аргентинское песо

0,0064

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3535

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0944

100 Вон Республики Корея

0,1348

1 Чешская крона

0,0805

100 Чилийских песо

0,2079

1 Китайский юань

0,2371

1 Датская крона

0,2567

1 Грузинский лари

0,6620

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,2261

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1663

1 Швейцарский франк

1,9799

1 Израильский шекель

0,4685

1 Канадский доллар

1,2888

1 Кувейтский динар

5,5503

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3748

1 Мексиканское песо

0,1016

1 Молдавский лей

0,0942

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1692

100 Узбекских сумов

0,0147

1 Польский злотый

0,4308

1 Сингапурский доллар

1,2867

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3024

1 Турецкая лира

0,0645

1 Тайваньский доллар

0,0549

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2279

1 Новозеландский доллар

1,0774

Золото (1 унция)

3332,3655

Серебро (1 унция)

42,3215

Платина (1 унция)

1676,9990

Палладиум (1 унция)

2116,5025
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.07.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.07.2023)

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