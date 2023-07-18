Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,22% - до 1,9128 маната, курс рубля упал на 0,53% - до 0,0187 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9128
|
1 Российский рубль
|
0,0187
|
1 Австралийский доллар
|
1,1600
|
1 Аргентинское песо
|
0,0064
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3535
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0944
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1348
|
1 Чешская крона
|
0,0805
|
100 Чилийских песо
|
0,2079
|
1 Китайский юань
|
0,2371
|
1 Датская крона
|
0,2567
|
1 Грузинский лари
|
0,6620
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2261
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1663
|
1 Швейцарский франк
|
1,9799
|
1 Израильский шекель
|
0,4685
|
1 Канадский доллар
|
1,2888
|
1 Кувейтский динар
|
5,5503
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3748
|
1 Мексиканское песо
|
0,1016
|
1 Молдавский лей
|
0,0942
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1692
|
100 Узбекских сумов
|
0,0147
|
1 Польский злотый
|
0,4308
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2867
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3024
|
1 Турецкая лира
|
0,0645
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0549
|
1 Таджикский сомони
|
0,1558
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2279
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0774
|
Золото (1 унция)
|
3332,3655
|
Серебро (1 унция)
|
42,3215
|
Платина (1 унция)
|
1676,9990
|
Палладиум (1 унция)
|
2116,5025