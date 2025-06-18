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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 июня 2025 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,48%, до 1,9559 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,13%, до 2,1627 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9559

100 российских рублей

2,1627

1 австралийский доллар

1,1057

1 белорусский рубль

0,5676

1 болгарский лев

0,9999

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1240

1 чешская крона

0,0788

1 китайский юань

0,2366

1 датская крона

0,2623

1 грузинский лари

0,6238

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,2854

10 000 иранских риалов

0,0263

1 шведская крона

0,1784

1 швейцарский франк

2,0822

1 израильский шекель

0,4845

1 канадский доллар

1,2446

1 кувейтский динар

5,5502

100 казахстанских тенге

0,3281

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4841

1 молдавский лей

0,0995

1 норвежская крона

0,1714

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5999

1 польский злотый

0,4573

1 румынский лей

0,3887

1 сербский динар

0,0167

1 сингапурский доллар

1,3241

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3226

1 Турецкая лира

0,0430

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1722

1 Новозеландский доллар

1,0259

Золото

5772,1970

Серебро

63,3505

Платина

2162,2810

Палладий

1797,3845
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.06.2025)

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