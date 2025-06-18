Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,48%, до 1,9559 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,13%, до 2,1627 маната.