Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,64% - до 2,0259, курс рубля остался на уровне 0,0235 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0259 1 Российский рубль 0,0235 1 Австралийский доллар 1,2835 1 Аргентинское песо 0,0178 1 Белорусский рубль 0,6747 1 Бразильский реал 0,3394 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1208 100 Вон Республики Корея 0,1502 1 Чешская крона 0,0793 100 Чилийских песо 0,2305 1 Китайский юань 0,2637 1 Датская крона 0,2724 1 Грузинский лари 0,5369 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3667 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1988 1 Швейцарский франк 1,8534 1 Израильский шекель 0,5202 1 Канадский доллар 1,3759 1 Кувейтский динар 5,6424 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,4104 1 Мексиканское песо 0,0831 1 Молдавский лей 0,0955 1 Египетский фунт 0,1087 1 Норвежская крона 0,1991 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4443 1 Сингапурский доллар 1,2678 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4298 1 Турецкая лира 0,1950 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0626 100 Японских йен 1,5423 1 Новозеландский доллар 1,1909 Золото (1 унция) 3035,1630 Серебро (1 унция) 44,5658 Платина (1 унция) 1830,9765 Палладий (1 унция) 4333,9205 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.06.2021)