Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,64% - до 2,0259, курс рубля остался на уровне 0,0235 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0259
|
1 Российский рубль
|
0,0235
|
1 Австралийский доллар
|
1,2835
|
1 Аргентинское песо
|
0,0178
|
1 Белорусский рубль
|
0,6747
|
1 Бразильский реал
|
0,3394
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1208
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1502
|
1 Чешская крона
|
0,0793
|
100 Чилийских песо
|
0,2305
|
1 Китайский юань
|
0,2637
|
1 Датская крона
|
0,2724
|
1 Грузинский лари
|
0,5369
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3667
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1988
|
1 Швейцарский франк
|
1,8534
|
1 Израильский шекель
|
0,5202
|
1 Канадский доллар
|
1,3759
|
1 Кувейтский динар
|
5,6424
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4104
|
1 Мексиканское песо
|
0,0831
|
1 Молдавский лей
|
0,0955
|
1 Египетский фунт
|
0,1087
|
1 Норвежская крона
|
0,1991
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4443
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2678
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4298
|
1 Турецкая лира
|
0,1950
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0626
|
100 Японских йен
|
1,5423
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1909
|
Золото (1 унция)
|
3035,1630
|
Серебро (1 унция)
|
44,5658
|
Платина (1 унция)
|
1830,9765
|
Палладий (1 унция)
|
4333,9205