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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 июня 2021 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,64% - до 2,0259, курс рубля остался на уровне 0,0235 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0259

1 Российский рубль

0,0235

1 Австралийский доллар

1,2835

1 Аргентинское песо

0,0178

1 Белорусский рубль

0,6747

1 Бразильский реал

0,3394

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1208

100 Вон Республики Корея

0,1502

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2305

1 Китайский юань

0,2637

1 Датская крона

0,2724

1 Грузинский лари

0,5369

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3667

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1988

1 Швейцарский франк

1,8534

1 Израильский шекель

0,5202

1 Канадский доллар

1,3759

1 Кувейтский динар

5,6424

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,4104

1 Мексиканское песо

0,0831

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,1087

1 Норвежская крона

0,1991

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4443

1 Сингапурский доллар

1,2678

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4298

1 Турецкая лира

0,1950

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0626

100 Японских йен

1,5423

1 Новозеландский доллар

1,1909

Золото (1 унция)

3035,1630

Серебро (1 унция)

44,5658

Платина (1 унция)

1830,9765

Палладий (1 унция)

4333,9205
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.06.2021)

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