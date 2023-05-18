Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2%, составив 1,8417 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0211 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,8417 1 российский рубль 0,0211 1 австралийский доллар 1,1307 1 аргентинское песо 0,0073 1 белорусский рубль 0,6735 1 бразильский риал 0,3443 1 дирхам ОАЭ 0,4630 1 южноафриканский рэнд 0,0881 100 южнокорейских вон 0,1275 1 чешская крона 0,0778 100 чилийских песо 0,2142 1 китайский юань 0,2425 1 датская крона 0,2473 1 грузинский лари 0,6693 1 гонконгский доллар 0,2172 1 индийская рупия 0,0206 1 британский фунт стерлингов 2,1205 100 индонезийских рупий 0,0114 100 иранских риалов 0,0040 1 шведская крона 0,1626 1 швейцарский франк 1,8905 1 израильский шекель 0,4664 1 канадский доллар 1,2621 1 кувейтский динар 5,5357 1 казахстанский тенге 0,0038 1 киргизский сом 0,0194 100 ливанских фунтов 0,0113 1 малазийский ринггит 0,3755 1 мексиканское песо 0,0966 1 молдавский лей 0,0959 1 египетский фунт 0,0550 1 норвежская крона 0,1576 100 узбекских сомов 0,0149 1 польский злотый 0,4073 1 сингапурский доллар 1,2661 1 саудовский риал 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2756 1 турецкая лира 0,0860 1 тайваньский доллар 0,0552 1 таджикский сомони 0,1564 1 новый туркменский манат 0,4857 1 украинская гривна 0,0460 100 японских йен 1,2350 1 новозеландский доллар 1,0641 Золото (1 унция) 3365,2860 Серебро (1 унция) 40,1829 Платина (1 унция) 1819,2125 Палладий (1 унция) 2536,1280 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.05.2023)