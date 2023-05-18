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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 мая 2023 г. 10:10
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2%, составив 1,8417 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0211 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,8417

1 российский рубль

0,0211

1 австралийский доллар

1,1307

1 аргентинское песо

0,0073

1 белорусский рубль

0,6735

1 бразильский риал

0,3443

1 дирхам ОАЭ

0,4630

1 южноафриканский рэнд

0,0881

100 южнокорейских вон

0,1275

1 чешская крона

0,0778

100 чилийских песо

0,2142

1 китайский юань

0,2425

1 датская крона

0,2473

1 грузинский лари

0,6693

1 гонконгский доллар

0,2172

1 индийская рупия

0,0206

1 британский фунт стерлингов

2,1205

100 индонезийских рупий

0,0114

100 иранских риалов

0,0040

1 шведская крона

0,1626

1 швейцарский франк

1,8905

1 израильский шекель

0,4664

1 канадский доллар

1,2621

1 кувейтский динар

5,5357

1 казахстанский тенге

0,0038

1 киргизский сом

0,0194

100 ливанских фунтов

0,0113

1 малазийский ринггит

0,3755

1 мексиканское песо

0,0966

1 молдавский лей

0,0959

1 египетский фунт

0,0550

1 норвежская крона

0,1576

100 узбекских сомов

0,0149

1 польский злотый

0,4073

1 сингапурский доллар

1,2661

1 саудовский риал

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2756

1 турецкая лира

0,0860

1 тайваньский доллар

0,0552

1 таджикский сомони

0,1564

1 новый туркменский манат

0,4857

1 украинская гривна

0,0460

100 японских йен

1,2350

1 новозеландский доллар

1,0641

Золото (1 унция)

3365,2860

Серебро (1 унция)

40,1829

Платина (1 унция)

1819,2125

Палладий (1 унция)

2536,1280
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.05.2023)

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