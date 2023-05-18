Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2%, составив 1,8417 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0211 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8417
|
1 российский рубль
|
0,0211
|
1 австралийский доллар
|
1,1307
|
1 аргентинское песо
|
0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6735
|
1 бразильский риал
|
0,3443
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4630
|
1 южноафриканский рэнд
|
0,0881
|
100 южнокорейских вон
|
0,1275
|
1 чешская крона
|
0,0778
|
100 чилийских песо
|
0,2142
|
1 китайский юань
|
0,2425
|
1 датская крона
|
0,2473
|
1 грузинский лари
|
0,6693
|
1 гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 индийская рупия
|
0,0206
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1205
|
100 индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 иранских риалов
|
0,0040
|
1 шведская крона
|
0,1626
|
1 швейцарский франк
|
1,8905
|
1 израильский шекель
|
0,4664
|
1 канадский доллар
|
1,2621
|
1 кувейтский динар
|
5,5357
|
1 казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 малазийский ринггит
|
0,3755
|
1 мексиканское песо
|
0,0966
|
1 молдавский лей
|
0,0959
|
1 египетский фунт
|
0,0550
|
1 норвежская крона
|
0,1576
|
100 узбекских сомов
|
0,0149
|
1 польский злотый
|
0,4073
|
1 сингапурский доллар
|
1,2661
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2756
|
1 турецкая лира
|
0,0860
|
1 тайваньский доллар
|
0,0552
|
1 таджикский сомони
|
0,1564
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
0,0460
|
100 японских йен
|
1,2350
|
1 новозеландский доллар
|
1,0641
|
Золото (1 унция)
|
3365,2860
|
Серебро (1 унция)
|
40,1829
|
Платина (1 унция)
|
1819,2125
|
Палладий (1 унция)
|
2536,1280