Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,86% - до 1,7904, курс рубля упал на 0,76 % - до 0,0263 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,86% - до 1,7904, курс рубля упал на 0,76 % - до 0,0263 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7904 1 Российский рубль 0,0263 1 Австралийский доллар 1,1914 1 Аргентинское песо 0,0144 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3442 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1065 100 Вон Республики Корея 0,1338 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1997 1 Китайский юань 0,2518 1 Датская крона 0,2406 1 Грузинский лари 0,5743 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,1208 100 Индонезийских рупий 0,0116 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1708 1 Швейцарский франк 1,7097 1 Израильский шекель 0,5077 1 Канадский доллар 1,3247 1 Кувейтский динар 5,5417 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0204 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3870 1 Мексиканское песо 0,0851 1 Молдавский лей 0,0894 1 Египетский фунт 0,0929 1 Норвежская крона 0,1754 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3846 1 Сингапурский доллар 1,2258 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2764 1 Турецкая лира 0,1069 1 Тайваньский доллар 0,0573 1 Таджикский сомони 0,1362 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,3170 1 Новозеландский доллар 1,0794 Золото (1 унция) 3075,8695 Серебро (1 унция) 36,6359 Платина (1 унция) 1620,8905 Палладий (1 унция) 3473,0490 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.05.2022)