Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2021)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,29%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,29% - до 2,0681 маната, курс рубля на 0,44% - 0,0231 маната.