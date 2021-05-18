О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,29%
Финансы
18 мая 2021 г. 09:51
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,29% - до 2,0681 маната, курс рубля на 0,44% - 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0681

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3247

1 Аргентинское песо

0,0181

1 Белорусский рубль

0,6714

1 Бразильский реал

0,3223

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1209

100 Вон Республики Корея

0,1502

1 Чешская крона

0,0814

100 Чилийских песо

0,2372

1 Китайский юань

0,2645

1 Датская крона

0,2781

1 Грузинский лари

0,5011

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,4092

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2043

1 Швейцарский франк

1,8842

1 Израильский шекель

0,5189

1 Канадский доллар

1,4117

1 Кувейтский динар

5,6489

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4120

1 Мексиканское песо

0,0860

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2062

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4567

1 Сингапурский доллар

1,2763

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4499

1 Турецкая лира

0,2042

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0617

100 Японских йен

1,5566

1 Новозеландский доллар

1,2300

Золото (1 унция)

3176,2035

Серебро (1 унция)

48,3907

Платина (1 унция)

2107,6685

Палладий (1 унция)

4950,1790
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.05.2021)

Другие новости из категории

Крупнейший лоукостер Европы получил 1 миллиард долларов убытка
Крупнейший лоукостер Европы получил 1 миллиард долларов убытка
18 мая 2021 г. 09:42
Fitch предупредило об опасности цифровых валют для финансовых систем
Fitch предупредило об опасности цифровых валют для финансовых систем
18 мая 2021 г. 09:24
Биткоин вырос более чем на 5%
Биткоин вырос более чем на 5%
18 мая 2021 г. 08:46
Фондовые индексы США снизились
Фондовые индексы США снизились
18 мая 2021 г. 04:12
В Bank of Baku сменился председатель правления
В Bank of Baku сменился председатель правления
17 мая 2021 г. 17:14
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 3%
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 3%
17 мая 2021 г. 16:05
В Азербайджане оборот розничной торговли незначительно сократился
В Азербайджане оборот розничной торговли незначительно сократился
17 мая 2021 г. 13:29
В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась на 4%
В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась на 4%
17 мая 2021 г. 13:03
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 9%
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 9%
17 мая 2021 г. 12:59
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем в 3 раза
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли более чем в 3 раза
17 мая 2021 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi