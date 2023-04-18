Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,46%, составив 1,8594 маната, курс рубля вырос на 0,48% - до 0,0208 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8594
|
1 Российский рубль
|
0,0208
|
1 Австралийский доллар
|
1,1423
|
1 Аргентинское песо
|
0,0079
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3439
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0929
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1289
|
1 Чешская крона
|
0,0794
|
100 Чилийских песо
|
0,2123
|
1 Китайский юань
|
0,2473
|
1 Датская крона
|
0,2495
|
1 Грузинский лари
|
0,6734
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1055
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1643
|
1 Швейцарский франк
|
1,8937
|
1 Израильский шекель
|
0,4655
|
1 Канадский доллар
|
1,2699
|
1 Кувейтский динар
|
5,5481
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3831
|
1 Мексиканское песо
|
0,0943
|
1 Молдавский лей
|
0,0949
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1623
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4014
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2740
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2939
|
1 Турецкая лира
|
0,0877
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0557
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2647
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0522
|
Золото (1 унция)
|
3398,2235
|
Серебро (1 унция)
|
42,5694
|
Платина (1 унция)
|
1787,5585
|
Палладий (1 унция)
|
2665,1750