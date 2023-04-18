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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 апреля 2023 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,46%, составив 1,8594 маната, курс рубля вырос на 0,48% - до 0,0208 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8594

1 Российский рубль

0,0208

1 Австралийский доллар

1,1423

1 Аргентинское песо

0,0079

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3439

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0929

100 Вон Республики Корея

0,1289

1 Чешская крона

0,0794

100 Чилийских песо

0,2123

1 Китайский юань

0,2473

1 Датская крона

0,2495

1 Грузинский лари

0,6734

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1055

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1643

1 Швейцарский франк

1,8937

1 Израильский шекель

0,4655

1 Канадский доллар

1,2699

1 Кувейтский динар

5,5481

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3831

1 Мексиканское песо

0,0943

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1623

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4014

1 Сингапурский доллар

1,2740

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2939

1 Турецкая лира

0,0877

1 Тайваньский доллар

0,0557

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2647

1 Новозеландский доллар

1,0522

Золото (1 унция)

3398,2235

Серебро (1 унция)

42,5694

Платина (1 унция)

1787,5585

Палладий (1 унция)

2665,1750
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.04.2023)

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