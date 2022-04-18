Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,12%, до 1,8347, курс рубля - на 0,97%, до 0,0204 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8347
|
1 Российский рубль
|
0,0204
|
1 Австралийский доллар
|
1,2503
|
1 Аргентинское песо
|
0,0151
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3616
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1157
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1378
|
1 Чешская крона
|
0,0750
|
100 Чилийских песо
|
0,2087
|
1 Китайский юань
|
0,2667
|
1 Датская крона
|
0,2466
|
1 Грузинский лари
|
0,5549
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0223
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2138
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1773
|
1 Швейцарский франк
|
1,8001
|
1 Израильский шекель
|
0,5277
|
1 Канадский доллар
|
1,3449
|
1 Кувейтский динар
|
5,5688
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4002
|
1 Мексиканское песо
|
0,0851
|
1 Молдавский лей
|
0,0921
|
1 Египетский фунт
|
0,0924
|
1 Норвежская крона
|
0,1928
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3961
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2503
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3229
|
1 Турецкая лира
|
0,1162
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0581
|
1 Таджикский сомони
|
0,1360
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0577
|
100 Японских йен
|
1,3423
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1437
|
Золото (1 унция)
|
3374,9930
|
Серебро (1 унция)
|
43,8978
|
Платина (1 унция)
|
1708,0495
|
Палладий (1 унция)
|
4092,3590