Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,12%, до 1,8347, курс рубля - на 0,97%, до 0,0204 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8347 1 Российский рубль 0,0204 1 Австралийский доллар 1,2503 1 Аргентинское песо 0,0151 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3616 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1157 100 Вон Республики Корея 0,1378 1 Чешская крона 0,0750 100 Чилийских песо 0,2087 1 Китайский юань 0,2667 1 Датская крона 0,2466 1 Грузинский лари 0,5549 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0223 1 Британский фунт стерлингов 2,2138 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1773 1 Швейцарский франк 1,8001 1 Израильский шекель 0,5277 1 Канадский доллар 1,3449 1 Кувейтский динар 5,5688 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4002 1 Мексиканское песо 0,0851 1 Молдавский лей 0,0921 1 Египетский фунт 0,0924 1 Норвежская крона 0,1928 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3961 1 Сингапурский доллар 1,2503 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3229 1 Турецкая лира 0,1162 1 Тайваньский доллар 0,0581 1 Таджикский сомони 0,1360 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,3423 1 Новозеландский доллар 1,1437 Золото (1 унция) 3374,9930 Серебро (1 унция) 43,8978 Платина (1 унция) 1708,0495 Палладий (1 унция) 4092,3590 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.04.2022)