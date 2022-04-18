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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 апреля 2022 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,12%, до 1,8347, курс рубля - на 0,97%, до 0,0204 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8347

1 Российский рубль

0,0204

1 Австралийский доллар

1,2503

1 Аргентинское песо

0,0151

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3616

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1157

100 Вон Республики Корея

0,1378

1 Чешская крона

0,0750

100 Чилийских песо

0,2087

1 Китайский юань

0,2667

1 Датская крона

0,2466

1 Грузинский лари

0,5549

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2138

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1773

1 Швейцарский франк

1,8001

1 Израильский шекель

0,5277

1 Канадский доллар

1,3449

1 Кувейтский динар

5,5688

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4002

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0921

1 Египетский фунт

0,0924

1 Норвежская крона

0,1928

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3961

1 Сингапурский доллар

1,2503

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3229

1 Турецкая лира

0,1162

1 Тайваньский доллар

0,0581

1 Таджикский сомони

0,1360

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,3423

1 Новозеландский доллар

1,1437

Золото (1 унция)

3374,9930

Серебро (1 унция)

43,8978

Платина (1 унция)

1708,0495

Палладий (1 унция)

4092,3590
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.04.2022)

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