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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 марта 2024 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8507 маната, курс рубля cнизился на 1,6% и составил 0,0182 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8507

1 Российский рубль

0,0182

1 Австралийский доллар

1,1159

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3403

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0906

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0736

100 Чилийских песо

0,1804

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2482

1 Грузинский лари

0,6274

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1644

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1641

1 Швейцарский франк

1,9241

1 Израильский шекель

0,4630

1 Канадский доллар

1,2557

1 Кувейтский динар

5,5296

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3602

1 Мексиканское песо

0,1017

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,0356

1 Норвежская крона

0,1602

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4300

1 Сингапурский доллар

1,2702

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2637

1 Турецкая лира

0,0526

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0438

100 Японских йен

1,1401

1 Новозеландский доллар

1,0359

Золото (1 унция)

3650,7585

Серебро (1 унция)

42,5000

Платина (1 унция)

1584,0260

Палладиум (1 унция)

1827,0070
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.03.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.03.2024)

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