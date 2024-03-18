Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8507 маната, курс рубля cнизился на 1,6% и составил 0,0182 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8507 1 Российский рубль 0,0182 1 Австралийский доллар 1,1159 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3403 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0906 100 Вон Республики Корея 0,1275 1 Чешская крона 0,0736 100 Чилийских песо 0,1804 1 Китайский юань 0,2362 1 Датская крона 0,2482 1 Грузинский лари 0,6274 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1644 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1641 1 Швейцарский франк 1,9241 1 Израильский шекель 0,4630 1 Канадский доллар 1,2557 1 Кувейтский динар 5,5296 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3602 1 Мексиканское песо 0,1017 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,0356 1 Норвежская крона 0,1602 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4300 1 Сингапурский доллар 1,2702 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2637 1 Турецкая лира 0,0526 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0438 100 Японских йен 1,1401 1 Новозеландский доллар 1,0359 Золото (1 унция) 3650,7585 Серебро (1 унция) 42,5000 Платина (1 унция) 1584,0260 Палладиум (1 унция) 1827,0070 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.03.2024)