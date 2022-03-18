Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/736835de-ef3d-37ad-930d-168948bafe71.jpg https://static.report.az/photo/736835de-ef3d-37ad-930d-168948bafe71.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,8832, курс рубля понизился на 6,8%, до 0,0165 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8832 1 Российский рубль 0,0165 1 Австралийский доллар 1,2546 1 Аргентинское песо 0,0155 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3373 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1137 100 Вон Республики Корея 0,1401 1 Чешская крона 0,0761 100 Чилийских песо 0,2125 1 Китайский юань 0, 2674 1 Датская крона 0,2530 1 Грузинский лари 0,5288 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,2363 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1803 1 Швейцарский франк 1,8155 1 Израильский шекель 0,5263 1 Канадский доллар 1,3474 1 Кувейтский динар 5,5939 1 Казахстанский тенге 0,0034 1 Киргизский сом 0,0163 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4044 1 Мексиканское песо 0,0828 1 Молдавский лей 0,0921 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1932 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,4016 1 Сингапурский доллар 1,2540 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3515 1 Турецкая лира 0,1155 1 Тайваньский доллар 0,0600 1 Таджикский сомони 0,1456 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0563 100 Японских йен 1,4313 1 Новозеландский доллар 1,1702 Золото (1 унция) 3286,9245 Серебро (1 унция) 42,8137 Платина (1 унция) 1743,1970 Палладий (1 унция) 4440,9695 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.03.2022)