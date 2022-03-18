Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,8832, курс рубля понизился на 6,8%, до 0,0165 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8832
|
1 Российский рубль
|
0,0165
|
1 Австралийский доллар
|
1,2546
|
1 Аргентинское песо
|
0,0155
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3373
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1137
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1401
|
1 Чешская крона
|
0,0761
|
100 Чилийских песо
|
0,2125
|
1 Китайский юань
|
0, 2674
|
1 Датская крона
|
0,2530
|
1 Грузинский лари
|
0,5288
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0224
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2363
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1803
|
1 Швейцарский франк
|
1,8155
|
1 Израильский шекель
|
0,5263
|
1 Канадский доллар
|
1,3474
|
1 Кувейтский динар
|
5,5939
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0034
|
1 Киргизский сом
|
0,0163
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4044
|
1 Мексиканское песо
|
0,0828
|
1 Молдавский лей
|
0,0921
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1932
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,4016
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2540
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3515
|
1 Турецкая лира
|
0,1155
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0600
|
1 Таджикский сомони
|
0,1456
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0563
|
100 Японских йен
|
1,4313
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1702
|
Золото (1 унция)
|
3286,9245
|
Серебро (1 унция)
|
42,8137
|
Платина (1 унция)
|
1743,1970
|
Палладий (1 унция)
|
4440,9695