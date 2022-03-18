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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 марта 2022 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,8832, курс рубля понизился на 6,8%, до 0,0165 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8832

1 Российский рубль

0,0165

1 Австралийский доллар

1,2546

1 Аргентинское песо

0,0155

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3373

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1137

100 Вон Республики Корея

0,1401

1 Чешская крона

0,0761

100 Чилийских песо

0,2125

1 Китайский юань

0, 2674

1 Датская крона

0,2530

1 Грузинский лари

0,5288

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,2363

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1803

1 Швейцарский франк

1,8155

1 Израильский шекель

0,5263

1 Канадский доллар

1,3474

1 Кувейтский динар

5,5939

1 Казахстанский тенге

0,0034

1 Киргизский сом

0,0163

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4044

1 Мексиканское песо

0,0828

1 Молдавский лей

0,0921

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1932

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,4016

1 Сингапурский доллар

1,2540

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3515

1 Турецкая лира

0,1155

1 Тайваньский доллар

0,0600

1 Таджикский сомони

0,1456

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4313

1 Новозеландский доллар

1,1702

Золото (1 унция)

3286,9245

Серебро (1 унция)

42,8137

Платина (1 унция)

1743,1970

Палладий (1 унция)

4440,9695
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.03.2022)

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