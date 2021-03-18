Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47% - до 2,0326 маната, курс рубля упал на 1,29% - до 0,0230 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47% - до 2,0326 маната, курс рубля упал на 1,29% - до 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 2,0326 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,3293 1 Аргентинское песо 0,0186 1 Белорусский рубль 0,6523 1 Бразильский реал 0,3042 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1157 100 Вон Республики Корея 0,1511 1 Чешская крона 0,0779 100 Чилийских песо 0,2331 1 Китайский юань 0,2617 1 Датская крона 0,2734 1 Грузинский лари 0,5114 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0235 1 Британский фунт стерлингов 2,3701 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2008 1 Швейцарский франк 1,8397 1 Израильский шекель 0,5179 1 Канадский доллар 1,3701 1 Кувейтский динар 5,6304 1 Казахстанский тенге 0,0041 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4138 1 Мексиканское песо 0,0835 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,2017 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4419 1 Сингапурский доллар 1,2667 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4262 1 Турецкая лира 0,2269 1 Тайваньский доллар 0,0600 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0614 100 Японских йен 1,5601 1 Новозеландский доллар 1,2307 Золото (1 унция) 2971,3620 Серебро (1 унция) 44,9057 Платина (1 унция) 2061,3180 Палладий (1 унция) 4416,1750 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.03.2021)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.03.2021)