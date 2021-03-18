Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47% - до 2,0326 маната, курс рубля упал на 1,29% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0326
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,3293
|
1 Аргентинское песо
|
0,0186
|
1 Белорусский рубль
|
0,6523
|
1 Бразильский реал
|
0,3042
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1157
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1511
|
1 Чешская крона
|
0,0779
|
100 Чилийских песо
|
0,2331
|
1 Китайский юань
|
0,2617
|
1 Датская крона
|
0,2734
|
1 Грузинский лари
|
0,5114
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0235
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3701
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2008
|
1 Швейцарский франк
|
1,8397
|
1 Израильский шекель
|
0,5179
|
1 Канадский доллар
|
1,3701
|
1 Кувейтский динар
|
5,6304
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4138
|
1 Мексиканское песо
|
0,0835
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2017
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4419
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2667
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4262
|
1 Турецкая лира
|
0,2269
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0600
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0614
|
100 Японских йен
|
1,5601
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2307
|
Золото (1 унция)
|
2971,3620
|
Серебро (1 унция)
|
44,9057
|
Платина (1 унция)
|
2061,3180
|
Палладий (1 унция)
|
4416,1750