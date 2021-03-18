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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47% - до 2,0326 маната, курс рубля упал на 1,29% - до 0,0230 маната.
Финансы
18 марта 2021 г. 09:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47% - до 2,0326 маната, курс рубля упал на 1,29% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0326

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3293

1 Аргентинское песо

0,0186

1 Белорусский рубль

0,6523

1 Бразильский реал

0,3042

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1157

100 Вон Республики Корея

0,1511

1 Чешская крона

0,0779

100 Чилийских песо

0,2331

1 Китайский юань

0,2617

1 Датская крона

0,2734

1 Грузинский лари

0,5114

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0235

1 Британский фунт стерлингов

2,3701

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2008

1 Швейцарский франк

1,8397

1 Израильский шекель

0,5179

1 Канадский доллар

1,3701

1 Кувейтский динар

5,6304

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4138

1 Мексиканское песо

0,0835

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2017

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4419

1 Сингапурский доллар

1,2667

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4262

1 Турецкая лира

0,2269

1 Тайваньский доллар

0,0600

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0614

100 Японских йен

1,5601

1 Новозеландский доллар

1,2307

Золото (1 унция)

2971,3620

Серебро (1 унция)

44,9057

Платина (1 унция)

2061,3180

Палладий (1 унция)

4416,1750
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.03.2021)

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