Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,41% - до 2,0468 маната, курс рубля не изменился - 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0468
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,3184
|
1 Аргентинское песо
|
0,0191
|
1 Белорусский рубль
|
0,6562
|
1 Бразильский реал
|
0,3141
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1160
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1537
|
1 Чешская крона
|
0,0792
|
100 Чилийских песо
|
0,2378
|
1 Китайский юань
|
0,2635
|
1 Датская крона
|
0,2752
|
1 Грузинский лари
|
0,5146
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3552
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2042
|
1 Швейцарский франк
|
1,8915
|
1 Израильский шекель
|
0,5208
|
1 Канадский доллар
|
1,3381
|
1 Кувейтский динар
|
5,6201
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4209
|
1 Мексиканское песо
|
0,0840
|
1 Молдавский лей
|
0,0980
|
1 Египетский фунт
|
0,1087
|
1 Норвежская крона
|
0,2000
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4556
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2801
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4450
|
1 Турецкая лира
|
0,2436
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0612
|
100 Японских йен
|
1,6061
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2220
|
Золото (1 унция)
|
3032,1880
|
Серебро (1 унция)
|
46,4896
|
Платина (1 унция)
|
2170,1860
|
Палладий (1 унция)
|
4069,4260