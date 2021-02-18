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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
18 февраля 2021 г. 10:04
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,41% - до 2,0468 маната, курс рубля не изменился - 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0468

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3184

1 Аргентинское песо

0,0191

1 Белорусский рубль

0,6562

1 Бразильский реал

0,3141

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1160

100 Вон Республики Корея

0,1537

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2378

1 Китайский юань

0,2635

1 Датская крона

0,2752

1 Грузинский лари

0,5146

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,3552

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2042

1 Швейцарский франк

1,8915

1 Израильский шекель

0,5208

1 Канадский доллар

1,3381

1 Кувейтский динар

5,6201

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,4209

1 Мексиканское песо

0,0840

1 Молдавский лей

0,0980

1 Египетский фунт

0,1087

1 Норвежская крона

0,2000

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4556

1 Сингапурский доллар

1,2801

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4450

1 Турецкая лира

0,2436

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0612

100 Японских йен

1,6061

1 Новозеландский доллар

1,2220

Золото (1 унция)

3032,1880

Серебро (1 унция)

46,4896

Платина (1 унция)

2170,1860

Палладий (1 унция)

4069,4260
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.02.2021)

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