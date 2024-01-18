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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 января 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8522 маната, курс рубля понизился на 1,6%, составив 0,0190 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8522

1 Российский рубль

0,0190

1 Австралийский доллар

1,1144

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3447

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0893

100 Вон Республики Корея

0,1265

1 Чешская крона

0,0749

100 Чилийских песо

0,1840

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2484

1 Грузинский лари

0,6404

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1560

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1628

1 Швейцарский франк

1,9665

1 Израильский шекель

0,4486

1 Канадский доллар

1,2597

1 Кувейтский динар

5,5241

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3604

1 Мексиканское песо

0,0988

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1619

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4205

1 Сингапурский доллар

1,2649

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2623

1 Турецкая лира

0,0564

1 Тайваньский доллар

0,0539

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0449

100 Японских йен

1,1489

1 Новозеландский доллар

1,0401

Золото (1 унция)

3413,3450

Серебро (1 унция)

38,4175

Платина (1 унция)

1512,3200

Палладиум (1 унция)

1581,3145
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.01.2024)

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