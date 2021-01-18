Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,66% - до 2,0516 маната, курс рубля - на 0,43% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0516
|
1 Российский рубль
|
0.0231
|
1 Австралийский доллар
|
1.3063
|
1 Аргентинское песо
|
0.0198
|
1 Белорусский рубль
|
0.6660
|
1 Бразильский реал
|
0.3208
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1115
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1537
|
1 Чешская крона
|
0.0784
|
100 Чилийских песо
|
0.2317
|
1 Китайский юань
|
0.2620
|
1 Датская крона
|
0.2758
|
1 Грузинский лари
|
0.5161
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.3056
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0121
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2022
|
1 Швейцарский франк
|
1.9060
|
1 Израильский шекель
|
0.5206
|
1 Канадский доллар
|
1.3303
|
1 Кувейтский динар
|
5.6075
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4199
|
1 Мексиканское песо
|
0.0856
|
1 Молдавский лей
|
0.0983
|
1 Египетский фунт
|
0.1085
|
1 Норвежская крона
|
0.1981
|
100 Узбекских сум
|
0.0163
|
1 Польский злотый
|
0.4522
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2754
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4487
|
1 Турецкая лира
|
0.2276
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0607
|
1 Таджикский сомони
|
0.1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0604
|
100 Японских йен
|
1.6386
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2108
|
Золото (1 унция)
|
3107.8295
|
Серебро (1 унция)
|
42.2195
|
Платина (1 унция)
|
1840.5220
|
Палладий (1 унция)
|
4057.1350