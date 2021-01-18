Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,66% - до 2,0516 маната, курс рубля - на 0,43% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2.0516 1 Российский рубль 0.0231 1 Австралийский доллар 1.3063 1 Аргентинское песо 0.0198 1 Белорусский рубль 0.6660 1 Бразильский реал 0.3208 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1115 100 Вон Республики Корея 0.1537 1 Чешская крона 0.0784 100 Чилийских песо 0.2317 1 Китайский юань 0.2620 1 Датская крона 0.2758 1 Грузинский лари 0.5161 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0232 1 Британский фунт стерлингов 2.3056 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.2022 1 Швейцарский франк 1.9060 1 Израильский шекель 0.5206 1 Канадский доллар 1.3303 1 Кувейтский динар 5.6075 1 Казахстанский тенге 0.0040 1 Киргизский сом 0.0204 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4199 1 Мексиканское песо 0.0856 1 Молдавский лей 0.0983 1 Египетский фунт 0.1085 1 Норвежская крона 0.1981 100 Узбекских сум 0.0163 1 Польский злотый 0.4522 1 Сингапурский доллар 1.2754 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4487 1 Турецкая лира 0.2276 1 Тайваньский доллар 0.0607 1 Таджикский сомони 0.1506 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0604 100 Японских йен 1.6386 1 Новозеландский доллар 1.2108 Золото (1 унция) 3107.8295 Серебро (1 унция) 42.2195 Платина (1 унция) 1840.5220 Палладий (1 унция) 4057.1350 Подпишитесь на наш Telegram канал

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