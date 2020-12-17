Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,54% - до 2,0786 маната, курс рубля не изменился - 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2.0786 1 Российский рубль 0.0232 1 Австралийский доллар 1.2899 1 Аргентинское песо 0.0206 1 Белорусский рубль 0.6736 1 Бразильский реал 0.3343 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1150 100 Вон Республики Корея 0.1557 1 Чешская крона 0.0795 100 Чилийских песо 0.2318 1 Китайский юань 0.2600 1 Датская крона 0.2793 1 Грузинский лари 0.5184 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0231 1 Британский фунт стерлингов 2.3012 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.2041 1 Швейцарский франк 1.9223 1 Израильский шекель 0.5230 1 Канадский доллар 1.3362 1 Кувейтский динар 5.5765 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0200 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4208 1 Мексиканское песо 0.0858 1 Молдавский лей 0.0990 1 Египетский фунт 0.1083 1 Норвежская крона 0.1968 100 Узбекских сум 0.0162 1 Польский злотый 0.4685 1 Сингапурский доллар 1.2806 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4512 1 Турецкая лира 0.2180 1 Тайваньский доллар 0.0604 1 Таджикский сомони 0.1504 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0612 100 Японских йен 1.6454 1 Новозеландский доллар 1.2124 Золото (1 унция) 3173.9595 Серебро (1 унция) 43.0058 Платина (1 унция) 1773.5760 Палладий (1 унция) 3986.7720 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.12.2020)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2020)