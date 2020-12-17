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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2020) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 декабря 2020 г. 10:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,54% - до 2,0786 маната, курс рубля не изменился - 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0786

1 Российский рубль

0.0232

1 Австралийский доллар

1.2899

1 Аргентинское песо

0.0206

1 Белорусский рубль

0.6736

1 Бразильский реал

0.3343

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1150

100 Вон Республики Корея

0.1557

1 Чешская крона

0.0795

100 Чилийских песо

0.2318

1 Китайский юань

0.2600

1 Датская крона

0.2793

1 Грузинский лари

0.5184

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.3012

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2041

1 Швейцарский франк

1.9223

1 Израильский шекель

0.5230

1 Канадский доллар

1.3362

1 Кувейтский динар

5.5765

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1125

1 Малазийский ринггит

0.4208

1 Мексиканское песо

0.0858

1 Молдавский лей

0.0990

1 Египетский фунт

0.1083

1 Норвежская крона

0.1968

100 Узбекских сум

0.0162

1 Польский злотый

0.4685

1 Сингапурский доллар

1.2806

1 Саудовский риал

0.4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4512

1 Турецкая лира

0.2180

1 Тайваньский доллар

0.0604

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0612

100 Японских йен

1.6454

1 Новозеландский доллар

1.2124

Золото (1 унция)

3173.9595

Серебро (1 унция)

43.0058

Платина (1 унция)

1773.5760

Палладий (1 унция)

3986.7720
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2020)

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