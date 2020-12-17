Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,54% - до 2,0786 маната, курс рубля не изменился - 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0786
|
1 Российский рубль
|
0.0232
|
1 Австралийский доллар
|
1.2899
|
1 Аргентинское песо
|
0.0206
|
1 Белорусский рубль
|
0.6736
|
1 Бразильский реал
|
0.3343
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1150
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1557
|
1 Чешская крона
|
0.0795
|
100 Чилийских песо
|
0.2318
|
1 Китайский юань
|
0.2600
|
1 Датская крона
|
0.2793
|
1 Грузинский лари
|
0.5184
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.3012
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2041
|
1 Швейцарский франк
|
1.9223
|
1 Израильский шекель
|
0.5230
|
1 Канадский доллар
|
1.3362
|
1 Кувейтский динар
|
5.5765
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4208
|
1 Мексиканское песо
|
0.0858
|
1 Молдавский лей
|
0.0990
|
1 Египетский фунт
|
0.1083
|
1 Норвежская крона
|
0.1968
|
100 Узбекских сум
|
0.0162
|
1 Польский злотый
|
0.4685
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2806
|
1 Саудовский риал
|
0.4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4512
|
1 Турецкая лира
|
0.2180
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0604
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0612
|
100 Японских йен
|
1.6454
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2124
|
Золото (1 унция)
|
3173.9595
|
Серебро (1 унция)
|
43.0058
|
Платина (1 унция)
|
1773.5760
|
Палладий (1 унция)
|
3986.7720